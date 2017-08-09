Почему Глушаков не может договориться с «Спартаком»? В зарплате ли дело?

Одним из главных признаков неустроенности сегодняшнего «Спартака» является ситуация с Денисом Глушаковым. Сложно найти аналог – чтобы у клуба-чемпиона возникали проблемы с продлением контракта чемпиона-капитана. В «Спартаке» это так.

Деньги любят тишину – поговорка явно не про футбол. В этом конкретном случае. В прессу регулярно проливаются «сплетни в виде версий», большинство из которых – инструмент в умелых руках, а болельщика такие «новости» способны только запутать.

Некоторые, например, представляют дело так: якобы все дело в контракте Глушакова, мол, просит капитан значительно увеличить зарплату (называется цифра в 3,5 млн евро в год), клуб пока что отказывается, от того и играет Денис слабо, чуть ли не бастует.

Хорошо зная Дениса уже много лет, не очень могу предположить, чтобы он пытался конвертировать исторический успех (а «Спартак» не был чемпионом 14 сезонов) в личную выгоду. Тем более – «забив» при этом на команду.

- Контракт пока не продлён, переговоры продолжаются, «Спартак» - родная команда, не имею права ее подвести... - так говорил Глушаков совсем недавно. Чуть ранее он говорил о желании подписать контракт на 5 лет, а потом остаться работать в клубе. И вряд ли давал повод в своей искренности усомниться. Тем более что и представить переход 30-летнего Глушакова в другой клуб (неважно, российский или зарубежный) практически невозможно.

Сама тема контракта муссируется уже почти два месяца, и абсолютно непонятно, почему игрок и работодатель не могут так долго договориться. Это ведь проще простого. Николай Толстых в бытность президентом РФС очень интересовался, почему работник при продлении трудового договора с уже своим собственным клубом (а не переходя в другой), получает «подъемные». Но насколько мне известно, и это не совсем случай Глушакова.

Если вслушаться в то, что говорят сейчас люди из «окружения футболистов», станет понятным вот что: в «Спартаке» есть группа лиц, очень близких к команде, к владельцу, к тренеру (назовем их «советники»), которые на всей этой истории (не только контракте Глушакова, но и трансферах) хотят элементарно заработать. Если владелец клуба готов раскошеливаться, почему бы не «доить» его? И дело тут даже не в Федуне.

Основная проблема – в отсутствии в «Спартаке» единоначалия (как, например, Гинер в ЦСКА, Галицкий в «Краснодаре» или Миллер в «Зените»). Леонид Федун просто не может принять четкого решения, а окружение только запутывает ситуацию.

Вместо того, чтобы продлить контракт капитана, «Спартак» совершает крайне сомнительный со всех точек зрения трансфер Петковича. Да, серб пришел в команду свободным агентом. Но абсолютно непонятно, зачем? На этой позиции играет Ещенко, ее может занять Тигиев, но клуб подписывает иностранца. Зачем?

По версии близких к игроку источников, Глушаков хочет контракт на 3 года, с той же зарплатой. Обсуждать – заслуживает ли, будет ли сильнее или уже выдал свой максимум – не нам. Это решать руководству «Спартака», это рабочий момент, и это в принципе не должно занимать много времени. Предположить, что Федун сейчас смотрит на игры Глушакова и оценивает, достоин ли тот нового соглашения – можно. Но это будет попахивать абсурдом.

«Советники» же, как утверждают все те же источники, предлагают капитану существенное увеличение зарплаты (до тех самых 3,5 млн), но в действительности он будет получать то, что и просил. Остальное осядет в карманах «организаторов процесса»! Комбинация довольно известная. Тут уже в прессу попадает информация про 4 млн зарплаты Луиса Адриано (что само по себе удивительно). Начинаются параллели, мол, Денис - лучший игрок прошлого чемпионата, главный творец успехов, Федун, оцени по достоинству своего капитана!

С подобной комбинацией не согласен сам Глушаков, а поскольку оказывать давление на него открытым способом невозможно - начинаются «сливы в прессу». Отсюда и «истории» о том, что капитан - рвач и хапуга, человек, который не утруждает себя, пока его условия не будут приняты руководством. Смотри, дескать, Леонид Арнольдович, как он может получать такие огромные деньги...

Действительность же состоит в том, что Глушаков – не только капитан, но и настоящий лидер раздевалки, он пользуется огромным авторитетом в команде, от него зависит настроение в коллективе, он может собрать игроков, разбудить их, когда что-то не ладится, но – «советники» преследуют свои цели.

При этом у Глушакова существует и опция автопродления контракта – для этого необходимо провести на поле определенный процент игрового времени. В свое время такая история была в «Баварии» с Ивицей Оличем, но он, уже договорившись с другим клубом, просто отказывался выходить на поле в концовках матчей, дабы этот пункт контракта не был активирован.

Чего добивается «Спартак»? И кто этого добивается – Федун ли, его зять технический директор Юхан Гераскин, остальные «консультанты»?