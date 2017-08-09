Чьи деньги тратят Федун и Ко? Вопросы от главного редактора

Ситуация, описанная Алексеем Андроновым – лишь одно из свидетельств удручающего положения вещей, которое сегодня сложилось в «Спартаке».

Это для болельщиков была важна победа после многих лет без побед. Для них это было поводом для надежд, что вот теперь-то «Спартак» по-настоящему вернулся. Как там на баннерах? «Вернулся, чтобы править»? Но для многочисленных дельцов, присосавшихся к клубу, эта победа стала поводом не для радости, а для того, чтобы тоже править – править зарплатные ведомости. Быстро осваивать все новые и новые финансовые горизонты.

Схема понятна: игрок продолжает получать те же деньги, а в контракте прописывается сумма большая, чем прежде. Разница и оседает в карманах предприимчивых товарищей. Хочешь остаться в команде, где тебя все устраивает – участвуешь в этой схеме. «Чистеньким» быть не получится.

Очень многие досужие наблюдатели искренно удивляются: разве Федун не видит, как у него разбазариваются все деньги, как у него постоянно воруют? А ответ-то здесь очень простой: сквозь пальцы на неэффективно расходуемые средства можно смотреть только в каких случаях? Либо если это для тебя совсем крохи (но Федун сам же нас не раз уверял, что содержание клуба да и строительство стадиона – суммы крайне серьезные, значит эта версия не годится), либо если ты тратишь деньги не свои.

Вагит Алекперов нечасто выходил на авансцену – я лично вспоминаю только эпизод в мае 2015-го, когда глава «Лукойла» стукнул кулаком по столу и строго спросил с Федуна и Ко: «Доколе?» Тогда Федун сделал даже несколько непонятных заявлений, одно из которых заключалось в том, что он из руководства «Спартака» выходит, но финансировать его продолжит. Ясно, что к реальности эти слова никакого отношения не имели. Спустя пару месяцев стартовал новый сезон – и ничего не поменялось.

Мне совершенно не хочется вдаваться в подробности этих серых схем. Еще меньше мне сейчас хочется всерьез реагировать на разговоры о том, что доверие к тренеру упало, когда он – вопреки правилам – не поделился своими премиальными со стаффом. Я не знаю, принято делиться или не принято. Хотя понимаю, что все это вполне может быть обыденной вещью в российском футболе. Речь совсем о другом: простой болельщик восторгается игрой своего клуба, который добыл чемпионство, считает, что игроки, тренеры, персонал, все те, кто рядом – команда единомышленников. А на деле это люди, присосавшиеся к финансовому потоку, не гнушающиеся ничем. И для этих людей победы, очки, судьба клуба не так важны…

Бог им судья. Но результаты в нашем футболе сегодня настолько плачевны, что не говорить об этом нельзя – приходится. Мы не хотим остаться без футбола. А тотальная коррумпированность, фактов которой все больше и больше, отсутствие порядка ведет к смерти футбола. Не будет футбола – не будет у нас и работы. Поэтому мы не о Федуне печемся и деньгах «Спартака» - о виде спорта номер один.

А по Федуну вывод – повторюсь – может быть только один: либо он плохой менеджер, раз ставит неэффективных людей и плохо их контролирует, либо деньги не его.