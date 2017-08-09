Кому же на самом деле принадлежит «Спартак»?

После публикации «Советского спорта» о неэффективных тратах в «Спартаке» у многих читателей возникает вопрос: кому юридически принадлежит «Спартак»? Увы, открытые источники не дают возможность что-либо утверждать со стопроцентной уверенностью.

О том, что «Спартак» принадлежит вовсе не Федуну, а Алекперову, подробно писал Forbes в мае 2015 года, когда Федун неожиданно заявил, что готов передать управление клубом профессионалам. Многие вспомнят, наверняка, многочисленные тогда высказывания Василия Уткина: «Вагит Юсуфович! Ну, хватит!! «Спартак» именно ваш, больше ничей... Хватит подставных фигур. Пора на авансцену. Хозяин «Спартака» — Вагит Алекперов, не Леонид Федун. Вагит Алекперов, слово за вами, решайте».

Открытые источники, впрочем, не дают возможности понять, кто реально владеет «Спартаком». Формально владельцем 70% ОАО «Спартак Москва» является, по данным Интерфакс-СПАРК, компания с Британских Виргинских островов Moran Trading Resources Limited, и ее бенефициары не раскрываются.

Конечно, любая компания имеет право быть закрытой настолько, насколько ей это разрешает действующее законодательство. Но может ли такой быть компания, владеющая командой, которая претендует на звание «народной команды» - большой вопрос.

Немного истории. Когда в начале 2000-х нефтяники задумались о диверсификации бизнеса. В «Лукойле» обратили внимание на медиа и ФК «Спартак». Футбольный клуб купили у предпринимателя Андрея Червиченко. Неофициально сделка оценивалась в $70 млн. (Подробно эту историю описывали много раз, в частности Александр Савинов в книге «Москва футбольная. Полная история в лицах, событиях, цифрах и фактах»). Внутри компании «Спартак» считался бизнес-проектом, но в итоге превратился в дорогостоящую игрушку, сейчас акционеры «Лукойла» уже признают, что футбольный проект, по сути, провалился.

В 2004 году Федун пообещал вывести «Спартак» на биржу, проведя IPO футбольного клуба. «Мы выпустим акции «Спартака» в открытую продажу на ММВБ, а сам клуб будет иметь реальную стоимость как Roma или Manchester United», – говорил тогда Федун. Ожидалось, что IPO «Спартака» пройдет не позднее 2007 года. При размещении акций команды на бирже вице-президент ЛУКОЙЛа был бы вынужден раскрыть карты: кому, что и в каких долях принадлежит. Но этого так и не произошло. Теперь срок проведения IPO отодвинут на 2018 год.

«Спартак» покупался преимущественно на деньги Алекперова, однако он предпочел остаться в тени и отдал управление Федуну.

Стадион «Открытие Арена» был построен во многом благодаря Алекперову. Как известно, проект годами не мог сдвинуться с места. После смены мэра в столице ситуация разрулилась: с Сергеем Собяниным Алекперов был хорошо знаком еще с 1990-х, когда Собянин возглавлял администрацию Когалыма. В этом же регионе работал и «Лукойл».

В 2014 году, когда на открытие «спартаковского» стадиона «Открытие Арена» приезжал один из высокопоставленных чиновников правительства, его встречал именно Алекперов. Сначала гостя встретили Леонид Федун с министром спорта Виталием Мутко, а потом отвели в комнату, где общались уже с Алекперовым.

У Алекперова есть личная ложа на «Открытие Арена». При этом состав гостей в ложах Алекперова и Федуна на матчах «Спартака» часто сильно различается.

Финансовые показатели московского «Спартака» ухудшились. По итогам 2016 года, выручка красно-белых снизилась впервые за восемь лет, составив 4,1 млрд против 4,66 млрд руб. годом ранее. При этом в 2012–2015 годах среднегодовой прирост выручки составлял у «Спартака» 60%, что позволило клубу войти в рейтинг 50 самых быстрорастущих компаний России, составляемый журналом РБК. По подсчетам издания, основными статьями доходов от стадиона стали продажа клубом билетов (315 млн руб.) и продажа абонементов (68,5 млн руб.).

Сумма продаж «товаров, работ и услуг» у «Спартака» составила 3,57 млрд руб. Затраты на зарплату в московском клубе за год снизились — 2,6 млрд против 2,9 млрд руб. годом ранее.

Источник: Forbes