Начальники футбола? Почему в российских клубах искривлено сознание?

Коллега Чаушьян написал текст о том, как спартаковские футболисты не общаются с прессой после матча. Журналист Дмитрий Егоров на этой неделе сообщил, что ЦСКА отказал ему от аккредитаций на свои матчи. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко увидел за этими частностями более широкую проблему.

Очередной клуб отлучил очередного журналиста от аккредитаций на матчи. Практика, уже ставшая рутинной и не вызывающая никакого брожения. В стране, где менталитет у людей формируется в весьма специфических условиях, многие живут по принципу «начальник двери». Если я поставлен открывать дверь – я начальник двери: хочу – открою, хочу – нет. Если разношу чай по вагону – я начальник чая и так далее. Если у меня есть хотя бы чуток технической власти – реализую ее по полной программе.

Выдаю аккредитации на матч журналистам – значит, буду решать, кто достоин, а кто не достоин.

Речь не о конкретной истории с конкретным журналистом, хотя я считаю необходимым за него заступиться и поддержать. Речь о системе.

Лишение аккредитации (что само по себе вещь во многом бессмысленная: о матче и об игроках прессе писать никто не запретит) – вещь невозможная в футбольных странах. Россия к таким странам не относится, потому что у нас футбол не является бизнесом. Там, где клуб зависит от выручки, от болельщиков, которые приходят на стадион, прекрасно понимают, что пресса – своего рода посредник между клубом и болельщиками.

У нас можно и об удобстве болельщиков не думать (как «Спартак», который в день игры объявил на сайте, что изменится зачем-то в очередной раз проход на трибуны, поэтому приходите еще раньше), и на прессу вообще плевать. Многие обратили внимание вчера: даже новичок Пашалич отлично освоился в реалиях русского футбола - после своего первого матча дома он уже знал где отдельный выход, где можно не пересекаться с журналистами.

В мире футбола пресса может объявить клубу бойкот, и клуб знает, что это равносильно если и не смерти, то серьезному недугу. В нашей же искривленной реальности все с точностью до наоборот: представители клубов полагают, будто это они вольны определять, кто прав, кто нет…