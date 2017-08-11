Только «Сити», только хардкор: чего ждать в новом сезоне английской премьер-лиги

Хосеп Гвардиола и его команда должны выиграть титул в этом сезоне. Во всяком случае, так считают эксперты Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» выделяет главные моменты в стартующем сегодня чемпионате Англии-2017/18.

ОЖИДАНИЕ

Старта прошлого сезона все, кому интересна премьер-лига, ожидали с огромным интересом, а самые нетерпеливые отсчитывали дни, часы и минуты, как это бывает перед Новым годом, днем рождения, дембелем из армии или выпускным в школе. Причина была понятна – концентрация элитных тренеров на квадратный метр была в Англии столь велика, что публика замерла в предвкушении их схватки. Пеп Гвардиола, Антонио Конте, Юрген Клопп, Жозе Моуринью, переехавший из Лондона в Манчестер. Вечный Арсен Венгер. Прогрессирующий с каждым годом Маурисио Покеттино. А еще Рональд Куман, Славен Билич и, как уверены многие, будущий тренер сборной Англии Эдди Хау.

А, кроме того, это ожидание было замешано на эмоциях от чемпионата-2015/16, подарившего миру невероятную сказку «Лестера» и заставившего поверить, что чудеса в этой жизни все еще случаются.

Но, как это часто бывает, ожидание праздника оказалось лучше самого праздника. Не сказать, что гора родила мышь, однако это точно не был самый выдающийся сезон в истории АПЛ. Чемпионская интрига умерла в январе, когда не отягощенный участием в еврокубках «Челси» оторвался ото всех на 10 очков. Топ-клубы с топ-тренерами с переменным успехом решали внутренние проблемы. История с возможным вылетом «Лестера» закончилась к концу зимы. А сага имени Венгера тянулась столько, что успела всем надоесть.

15 августа премьер-лига будет отмечать свое 25-летие, и по этому поводу английские медиа вовсю публикуют разные истории, хит-парады, сборные, воспоминания и все в таком духе. Так что субъективные ощущения того, что бывало и получше, находят подкрепление с помощью этих нырков в прошлое. Даже если не окунаться очень глубоко, то, навскидку, сезон-2013/14 с восхитительным «Ливерпулем» имени Суареса,Старриджа и Коутинью, который так и не стал чемпионом из-за злосчастного падения Джеррарда, был позабористее. И это мы не берем 90-е и нулевые…

Сейчас все те, из-за кого прошлый чемпионат ожидался с таким нетерпением, на своих местах. И каждому из них есть что терять и что доказывать. Так что давайте будем считать, что в минувшем году мы смотрели пилотную серию. А настоящее кино начнется в этом августе. Второго подряд проходного фильма с таким бюджетом, актерами и съемочной группой публика точно не поймет.

Старт-АПЛ. Самое главное о начале английского сезона

ФАВОРИТ

«Манчестер Сити». Безоговорочно и однозначно. Команду Гвардиолы в своих прогнозах ставит на первое место большинство заинтересованной публики.

Журналисты: шеф-редактор футбольного раздела ВВС Фил Макналти, коллективный разум авторов The Guardian и The Telegraph, и так далее.

Эксперты: например, Джейми Реднапп со Sky Sports. «Если бы вы мне сказали, что у меня есть 10 фунтов и я могу поставить их на кого угодно, я бы поставил на «Манчестер Сити», - сказал он.

Болельщики. The Guardian опросила болельщиков всех 20 клубов премьер-лиги, и большинство полагает, что чемпионом станет «Сити» (8 человек из 20). На втором месте «Челси» (6 голосов), на третьем – «Манчестер Юнайтед» (4 голоса). Кстати, в том, что в тройку попадут именно эти команды, убеждены, как и в чемпионстве «МС», практически все. По одному голосу получили «Ливерпуль» (разумеется, это было мнение болельщика «красных») и «Арсенал» (тут отличился поклонник «Брайтона»). Что интересно, в победу «Сити» верят не только их фанаты, но и болельщики «Челси»; а на лондонцев ставят болельщики «МЮ», «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Но, признавая «МС» безусловным фаворитом, почти все при этом делают оговорки. «Да, я поставлю 10 фунтов, но при одном условии – Венсан Компани будет здоров и избежит травм. Если он сыграет менее 80 процентов матчей, «Сити» не будет чемпионом», - продолжает Каррагер, обозначая тем самым первую болевую точку команды Гвардиолы. А именно – возможные проблемы в центре обороны.

Компани – капитан, лидер и вожак «Сити», способный выигрывать матчи в одиночку и на пару с Яя Туре принесший команде чемпионство в 2014 году – последние два сезона больше лечится, чем играет (29 матчей при 11 повреждениях). Другого элитного центрального защитника «Сити» этим летом не купил. Вернее, пока не купил: до конца августа еще есть время.

«Наша проблема – это центр полузащиты. Очень многое зависит от возвращения Гюндогана. Но он много пропустил из-за травмы, и делать на него ставку – большой риск. А Туре и Фернандиньо постарели – им 34 и 32 года соответственно», - сказал в опросе The Guardian фанат «Сити» Ллойд Скрэгг.

Ну, да – у «МС» невероятная группа атаки, элитные крайние защитники, но при этом нет хавбека-разрушителя уровня Канте или Каземиро. И это – вторая болевая точка. И если две эти слабости наслоятся друг на друга, «Сити» не спасет даже выдающееся нападение.

НОВЫЙ ГЕРОЙ

Франк де Бур. Голландский тренер, четырежды подряд приводивший «Аякс» к победе в чемпионате страны, летом возглавил «Кристал Пэлас». Первая попытка де Бура проявить себя за пределами родины вышла провальной – в «Интере» в прошлом сезоне он продержался всего пару месяцев. Но то можно списать на чехарду в миланском клубе, где власть переходила от индонезийского миллиардера Эрика Тохира к китайскому концерну Suning.

47-летний де Бур вполне может считать себя учеником Йохана Кройффа – они часто разговаривали с великим голландцем. Первый раз это случилось, когда де Бур тренировал еще детскую команду «Аякса» и увидел Кройффа, пришедшего на матч с ПСВ. «Такую возможность упускать было нельзя!» - рассказывал потом он. Конечно, разговор шел о футболе – схемах, тактике, игровой философии.

Ян Фертонген, Тоби Алдервейрелд, Кристиан Эриксен – звезды «Тоттенхэма» играли у де Бура в «Аяксе», после чего пошли на повышение. При нем команда из Амстердама в своих лучших матчах контролировала мяч по 60 процентов времени, делая под 600 передач за игру. Крайне любопытно, получится ли у голландца поставить такой футбол «Кристал Пэлас». Вообще, хотелось бы – ностальгия по веселому «Суонси» времен Брендана Роджерса и Микаэля Лаудрупа жива у многих.

ИНТРИГА

Кто станет лучшим бомбардиром? Харри Кейн, Ромело Лукаку, Алексис Санчес, Габриэл Жезус или, может быть, только приехавшие в Англию Альваро Мората и Александр Ляказетт? Пусть в Англии больше нет (пока нет?) Златана Ибрагимовича, количество классных нападающих в премьер-лиге не только не уменьшилось – их стало больше.

Кейн за последние три сезона наколотил в АПЛ 75 голов, дважды подряд выиграв снайперскую гонку и, думается, стоило бы поставить на него. Но насколько сильно скажется на его результативности ожидаемый многими спад в игре «Тоттенхэма»?

Лукаку, перешедший из «Эвертона» в «МЮ» (43 гола за два последних чемпионата)? В него верит Тьерри Анри, а французу в этом плане стоит доверять. «Это не герой одного сезона. Он много забивал на протяжении нескольких лет и полностью заслужил шанс проявить себя в большой команде. Лукаку нужно просто показать, что он может забивать и в топ-клубе, и, думаю, у него это получится», - сказал Анри.

Последний раз 30 и больше голов за один чемпионат заколачивал еще Луис Суарес в сезоне-2013/14 (31 мяч). Есть предчувствие, что в предстоящем сезоне эта планка будет преодолена.