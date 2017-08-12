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Убийственный жест Карреры. Как он разоблачил всех. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Убийственный жест Карреры. Как он разоблачил всех. Колонка Юрия Цыбанева
Фото: «Советский спорт»

Этот матч мог очень плохо кончиться для Виктора Гончаренко. В осязаемой близости маячило: три кряду поражения на домашнем стадионе от соперников, которых принято называть серьезными; больше того – ни одной победы над такими соперниками в 2017-м. И в долгом игровом отрезке при 0:1 было похоже на то, что удрученный рикошетным пропущенным мячом ЦСКА необратимо впал в транс…

Ну да, дерби проходило в жанре «над пропастью». Ибо поражение и тем и другим грозило далеко идущими последствиями. Конкретно – потерей и уверенности, и осязаемой перспективы в чемпионате. Потому и ЦСКА, и «Спартак» исполняли над пропастью не танго, а этакий менуэт. Страшновато им было лихачить.

С помощью молодых энергичных ног Александра Головина Гончаренко перекинул-таки беду на сторону Массимо Карреры. Ок, следим за красно-синими дальше, они сейчас актуальнее, чем «Спартак». Во вторник им гостить у «Янг Бойз», и снова встанет ребром тот же острый вопрос: удастся ли атаке компенсировать беспомощность, по-другому не скажешь, цеэсковской обороны против импульсивных налетов на ее владения? Шальной спартаковский гол стал очередным показательным…

Но в итоге матч кончился очень плохо для Карреры. Поэтому мои предварительные выводы будут про «Спартак».

Телеоператор классно выхватил выразительный установочный жест итальянца сразу после гола Пашалича. Сначала Каррера показал на виски: играем теперь с головой, с холодной головой! И дополнил столь же наглядно руками: держим-катаем мяч.

Но «Спартак», даже в благоприятствующих условиях цеэсковского транса, не сумел выполнить тренерский наказ до конца. Потому что – все мы в этом не раз убеждались - попросту не обучен и не привык играть вот так холодно-рационально, в духе старой итальянской классики.

Вообще говоря, в дерби красно-белые предъявили единственный козырь – цепкость в единоборствах. Плюс очередную героическую игру провел Георгий Джикия, многажды бросавшийся на амбразуру.

Все остальное – в минус. Назревшая и примененная ротация вышла скорее боком. Щенников выбежал на гол с фланга Петковича. Селихов пропустил дальнобойный от Витиньо (не потерял ли тонус и практический навык, застряв в запасе?). Пашалич хоть и забил удачно, но и вполне мог устроить пасом назад неотразимую угрозу своим воротам, кабы не героический Джикия.

Но главное – установка Карреры не удержание 1:0 и ее невыполнение разоблачили не только его самого, но и клуб.

Разберем по порядку.

Зачем, кто бы объяснил, требовать с команды то, что не наработано? И шанс-то «Спартака» в дерби, задним числом понятно, был в одном – доигрывать те многочисленные контратаки, в которые красно-белые могли выбегать чуть ли не поминутно. Но Каррера команду притормозил…

Вот такого тренера – «спеца по обороне» выписал себе «Спартак». Помните, кого искали: «какого-нибудь итальянца»? Дескать, раз итальянец – защиту-то наладит. Но итальянца в «Спартак», так уж вышло, прислали небанального. Бывшего защитника, но не очень разбирающегося в постановке обороны. Великолепного, я думаю, тренера-ассистента: главный дает команде все тактические детали – ассистент (читайте – Каррера) добавляет эмоций в качестве гарнира.

Но теперь в «Спартаке» эмоция постепенно выгорает. Как любит цитировать Старостина Евгений Ловчев: «Того, кто сгорел, уже не подожжешь».

И потому на месте клубных боссов я бы задался вопросом: а стоит ли тратить серьезные деньги на спешные покупки – если новички придут в команду с выгорающей эмоцией?

А другой крайне важный - альтернативный - вопрос, будь я, допустим, боссом в «Спартаке», даже побоялся бы себе задать: если у нас в позиции главного тренера невесть как появился такой вот оригинал Каррера – то кого ж нас может угораздить ему на смену позвать?..

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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