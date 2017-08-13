Александр Мостовой: «Спартак» до сих пор не снял с себя медали
Бывший полузащитник московского «Спартака» подводит итоги столичного дерби.
– Как оцените игру Марио Пашалича?
– Ну, что сказать? Если бы «Спартак» выиграл, то можно было поставить ему твердую четверку. Но красно-белые, к сожалению, уступили. К тому же, Головин легко обыграл его в штрафной площади, после чего отдал голевой пас. Это большой минус.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 1:1 83' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/6H6eS9rJBs— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Я уже высказывался на эту тему, повторюсь еще раз – Марио, видимо, еще не набрал оптимальную форму. Возможно, он просто не адаптировался в новом чемпионате.
– Какие сильные стороны у этого игрока?
– Видно, что с техникой у него все в порядке. Но сейчас он играет очень медленно. С чем это связано? Трудно сказать.
– Редко встретишь такого молодого игрока, как Головин, у которого есть характер.
– Почему? Их хватает. Другое дело, что каждый игрок обязан обыгрывать соперника в штрафной площади. Это не только нападающих касается. А мы видим обратную картину – игрок проникает в штрафную площадь и начинает искать партнера или отдавать мяч назад. Поэтому Головин и отличается от остальных. Он не боится обострять. Чем больше у нас будет таких футболистов, тем быстрее мы начнем вливаться в европейский футбол.
– Не могу не спросить про Александра Селихова. Второй гол на его совести?
– Лично я считаю, что да. Несколько раз пересмотрел повтор. Мяч можно было отбить. Не пойму, что случилось.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 2:1 85' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
– Допускаете, что переволновался?
– Не думаю.
– Что происходит со «Спартаком»?
– Кто-то говорил, что команда до сих пор не сняла с себя медали. Может быть, это и случилось. Возможно, некоторые игроки думают, что они чемпионы и им будут легко уступать. Но в футболе нужно быстро забывать о победах. В прошлом сезоне говорили, что «Спартаку» много фартило, и я с этим согласен. Возможно, удача отвернулась от команды.
Почему проиграли ЦСКА? Сложно сказать. Здесь нельзя говорить только о характере армейцев. Тут и расслабленность «Спартака», и индивидуальные ошибки, – заявил Мостовой.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция