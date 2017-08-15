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Анатолий Бышовец: В ЦСКА есть Головин, а в «Спартаке» не нашлось такого лидера

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Головин
Александр ГоловинФото: «Советский спорт». Александр Мельников

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о прошедшем дерби и «Локомотиве».

- Как вам дерби всея Руси? Были страсти, но есть мнение, что уровень показанного футбола был не очень высоким.
- Думаю, что страсти и повлияли на результат. Игроки ЦСКА приложили максимум усилий, были больше сконцентрированы, чтобы отыграться. А «Спартак» именно в этой ситуации забыл о том, инициативу нельзя отдавать. Потому что по ходу матча ее потом почти невозможно вернуть. «Спартак» не дотерпел до конца матча 10 минут, потому что в команде не нашлось игрока, который задал бы нужный ритм игре, где необходимо, сделал бы паузу. Эту роль могли бы исполнить Глушаков или Фернандо, но в данном случае речь идет о совсем другом уровне мастерства, другом классе.

- То есть, в «Спартаке» не нашлось лидера?
- Именно так. А в ЦСКА сегодня есть Головин, который ускоряет атаку и сам может создавать острые моменты, может угрожать воротам. Именно Головин и перевернул игру.

Когда ты ведешь в счете, нужны какие-то академические вещи за счет контроля мяча, пауз, чтобы выстроить оборону и сыграть на контратаках.

- После забитого гола инициатива перешла к «Спартаку», но развить он ее не смог. Но в концовке все перевернулось за две минуты.
- Этого достаточно, чтобы внести в игру соперников несогласованность. Для этого и нужно иметь в каждой линии лидеров. Сейчас даже «Барселона» с одним Месси без Неймара, уже не та. Еще повлияло на результат отсутствие Адриану, а затем и уход Зе Луиша из-за травмы. Пока Зе Луиш был на поле, он держал в напряжении оборону армейцев. Промес, оставшись один, уже не мог ничего сделать.

- У «Спартака» есть внутренние резервы для усиления? Не играет Жано, Попов играет не регулярно.
- Потому Попов никак не войдет в ритм, потому что играет не регулярно.

- Впереди Лига чемпионов. С ЦСКА примерно все понятно, все их резервы на виду. А что делать «Спартаку»?
- Думаю, команды еще разыграются, но в преддверии Лиги чемпионов «Спартаку» нужно изыскивать внутренние резервы.

- Что происходит с «Локомотивом»?
- Матч с ЦСКА получился удачным, но он стал полным зеркальным отражением прошлогоднего матча этих же команд по ошибкам в обороне. Видимо, игроки ЦСКА посчитали, что игра с «Локомотивом» будет проходной, и уже мысленно готовились к следующему матчу.

«Локомотив» побеждал команды, которые ниже его классом. Побеждал с трудом. У «Локо» всегда страдала организация игры в атаке. Потеря Ари – очень чувствительна для команды.

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