Алу Алханов: На играх студенческих команд битком забиты стадионы

Андрей Стукалов и Алу Алханов Фото: «Советский спорт»

Редакцию «Советского спорта» посетили руководители Национальной студенческой футбольной лиги - Алу Алханов и Андрей Стукалов. Алу Дадашевич рассказал о формате проведения турнира, перспективах развития молодежного футбола и планах на будущее

- Что такое Национальная студенческая футбольная лига для Вас?

- Я председатель Попечительского совета, занимаюсь в основном вопросами оказания содействия и поддержки, потому что работа с молодежью исключительно важна. Молодежь - это будущее страны. Соответственно, задача заключается в том, чтобы молодые люди могли заниматься теми видами спорта, которые они предпочитают и любят. Хочется, чтобы здоровый образ жизни превалировал в сознании молодежи. Чувство коллективизма, командного духа. Поэтому моя задача как председателя Попечительского совета - организовать это.

Начинался этот проект достаточно непросто. Перед нами стояло много сложных задач. Но время показало, что проект удался. Первенство стало регулярным, все больше университетов вступают в нашу лигу и борются за возможность стать сильнейшими как в первом дивизионе, так и в высшем дивизионе НСФЛ.

- Вопрос Андрею Стукалову, президенту НСФЛ. Сколько университетов и высших учебных заведений на сегодняшний день вовлечено в эту систему?

- Начну с того, что мы благодарны РФС и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за то, что они нас учредили. Мы достаточно тесно с ними сотрудничаем в рамках проведения наших соревнований. Ну и, конечно же, куда бы мы делись, если бы у нас не было попечительского совета во главе с Алу Дадашевичем Алхановым, потому любые коммуникации мы осуществляем с помощью нашего попечительского совета. В 2011 году РФС учредил НСФЛ, а регулярное первенство началось с 2014 года. Все эти 3 года ушли на то, чтобы придумать студенческий формат соревнований. На сегодняшний день мы проводим полноценные состязания, где 16 команд играют одна против другой на вылет по олимпийской системе. При этом не мешая студентам учиться. Это очень нравится всем и показывает, что за 3 года регулярного чемпионата фактически ни один университет не выключился из соревнования.

- Когда же они учиться успевают?

- У них всего пять турниров в год по 3 игры, то есть 15 игр. Так что учиться они успевают, и с этим проблем нет. Важно, что нам удалось отобрать ведущие университеты, которые готовы апробировать этот формат. В 2014 году у нас стартовало 8 университетов, где мы показали эту систему, и она понравилась, а в сезоне 2015-2016 у нас уже было 16 университетов с отдельным общим турниром, который мы провели в Крымске в Краснодарском крае. И в мае этого года мы закончили сезон, где у нас уже есть премьер-группа из 16 университетов, которые являются первой группой, такой своеобразный аналог РФПЛ и ФНЛ.

Не за горами и создание второго дивизиона, который будет полностью дублировать ПФЛ и где будут разделения по зонам. ВУЗы настолько в этом заинтересованы, что не обращают внимание на то, что это не дешевое удовольствие ездить по всей стране, принимать университеты, организовывать праздники. НСФЛ также дает возможность засветиться молодым футболистам, кто по тем или иным причинам не сумел это сделать в других любительских турнирах. И у нас есть примеры своих футбольных звезд, таких как Николай Камаличенко – представитель Кубанского госуниверситета. Самый свежий пример- это Захарян, который играет в саратовском «Соколе».

- Алу Дадашевич, тут было упомянуто об РФС. Вы реально ощущаете помощь от футбольных властей?

- Безусловно, без поддержки Министерства образования и науки, Министерства спорта и Российского футбольного союза и РФПЛ практически невозможно было бы организовать регулярное первенство НСФЛ. Содействие и поддержку мы получаем не только от футбольных властей. Мы благодарны также и «Советскому спорту» и Сергею Анатольевичу Колушеву. Для нас это большая поддержка и большая помощь.

- Студенческий спорт во многих странах привлекает достаточно большое количество не только зрителей, но и спонсоров. Как обстоят дела со спонсорским и зрительским интересом в НСФЛ?

- В нашей стране, к сожалению, даже игры профессиональных команд могут не вызывать определенного ажиотажа, отсюда и пустые трибуны. Но как это ни парадоксально, на играх НСФЛ трибуны стадиона заполнены до отказа. В определенном смысле это связано с тем, что у студентов появляется интерес болеть за своих сокурсников. Пока статистика посещений нас очень радует.

Многое зависит и от работы на местах, как к этому относится ректорат. Пока нас все устраивает, и я благодарен ректорам, которые повернулись лицом к нашему проекту и в целом к спорту.

Что касается спонсоров, мы прекрасно понимаем, что ни один вид спорта без этого сейчас не развивается. Как раз моя задача как председателя попечительского совета состоит в том, чтобы максимально создать возможности для популяризации студенческого футбола. Сейчас в планах вывести студенческий футбол на международный уровень. Условно говоря, нет Лиги чемпионов среди футбольных студенческих команд, и в наших планах как раз создать такой формат под эгидой ФИФА и УЕФА.