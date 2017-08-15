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«Вышел на «Олд Траффорд» и почувствовал давление». Матич – о дебюте за «МЮ»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Неманья Матич
Неманья МатичФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Вест Хэмом» в 1-м туре АПЛ (4:0).

«Благодарен своим партнерам по команде. Они приняли меня с первого дня. Чувствую их поддержку. Мне очень комфортно в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, что останусь здесь на долгие годы. Игроки помогли мне адаптироваться, и если я смогу помочь команде завоевать ни один трофей, то буду очень счастлив. 

Что касается матча против «Вест Хэма», то здесь все остались довольны. Мы показали хороший футбол. Всегда очень важно стартовать с победы. Да, нам предстоит долгий путь, но каждое очко на вес золота. 

Мне было приятно выйти на «Олд Траффорд» в футболке «Манчестер Юнайтед». Я почувствовал давление, поскольку это большой клуб. Все прекрасно понимают, какая ответственность защищать цвета этой команды. Надеюсь, наш победный путь не закончится на игре с «Вест Хэмом». Уверен, нынешний состав способен достичь больших высот», – заявил сербский хавбек в интервью клубной пресс-службе.

Также Матич прокомментировал игру новичка «Юнайтед» Ромелу Лукаку, который в 1-м туре АПЛ оформил дубль в ворота лондонского клуба.

«Счастлив за него. Это касается не только забитых мячей, но и всей игры. Лукаку поможет нам поверить в себя. Конечно, мы хотели, чтобы он забил. Нам сразу стало легче, поскольку появились свободные зоны» – заключил полузащитник. 

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Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку

Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес

Предупреждения:

Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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