«Реал» сильнее «Барселоны». Пике наконец признал превосходство «сливочных»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, а также главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде ответили на вопросы журналистов после матча с мадридским «Реалом».

Накануне «сливочные» нанесли поражение сине-гранатовым со счетом 2:0. Отметились Марко Асенсио и Карим Бензема.

«За девять лет моего прибывания здесь, я впервые чувствую, что мы действительно слабее «Реала». – говорит Пике. – Сейчас не самое лучшее время для нас. Мы должны держаться друг за друга и продолжать двигаться вперед.

Нужно просто пережить это поражение и признать, что на данный момент «Реал» сильнее «Барселоны». Но сезон не заканчивается сегодня, поэтому у нас есть время все исправить», – заявил испанский защитник.

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«В футболе невозможно обойти проблемы стороной, – говорит новый наставник каталонского клуба. – В любой момент могут возникнуть новые трудности.

Во время предсезонной подготовки мы наладили баланс, но, очевидно, что нам есть еще над чем поработать. У нас просто нет выхода – мы должны сосредоточиться на тренировках. Сейчас «Барселона» нуждается в победе. Уверен, после этого в команде резко изменится настроение

Да, мы проиграли матч за титул. В некоторых эпизодах «Реал» был сильнее, нам стоит это признать. Но мы могли перевернуть ход матча. Мои игроки просто не смогли реализовать свои шансы. «Реал» активно шел в прессинг и моментально наказывал за потерю мяча.

Сейчас нужно сосредоточиться на восстановлении, поскольку скоро стартует чемпионат страны. Вообще, Суперкубок Испании – это конец предсезонной подготовки, хотя мы хотели выиграть этот трофей.

Стоит отдать должное «Реалу», но все только начинается. Нас ждет длинный сезон, и в футболе непобедимых нет. Не сомневаюсь, команда Зидана начнет проигрывать», – заявил Вальверде.

