«Зенит» опять позорится в Европе, а «Спартак» ждет звездного новичка

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Устали, бедненькие?

Никогда такого не было, и вот опять… «Зенит» проигрывает слабому сопернику в еврокубках. На этот раз сине-бело-голубые споткнулись о скромный голландский «Утрехт». Для сравнения, команда, которая переиграла клуб Роберто Манчини, собрала в своем составе футболистов на 29,75 млн евро – это если считать всех, кто находится в заявке на турнир. «Зенит» на одни только покупки этим летом потратил в два раза больше.

Да, такое бывает. Но вчера мы имели дело не с великолепной победой Давида над Голиафом. «Утрехт» выиграл не благодаря своей самоотверженной игре, а благодаря тому, что «Зенит» ничего не мог поделать впереди – в атаке. Причины? Первое, о чем заговорили в клубе, который стремится стать европейским топом – усталость из-за сложного графика матчей.

Как решить проблему? Просто. Надо заткнуть дыры в игре деньгами. Вот в «Зените» и обещают порадовать нас свежими трансферами уже в ближайшее время. Кто это будет? Здесь можно только гадать. Может кто-то из аргентинцев, о которых говорили раньше, Ригони, например. А может и кто-то новый, например нападающий «Сассуоло» Маттео Наполитано за 16 млн евро. Или это будет, скажем, защитник «Бетиса» Херман Песселью… А может в Питер приедут сразу все футболисты?

«Краснодар» на пути к звездам

Сегодня сыграет свой матч и еще один участник еврокубков от нашей страны – «Краснодар». Соперник быков по Лиге Европе – сербская «Црвена Звезда».

Сразу несколько хороших новостей для кубанской команды. Во-первых, букмекеры считают краснодарцев фаворитами предстоящей встречи. Во-вторых, на поле после долгой паузы может появиться лучший бомбардир чемпионата России по футболу Федор Смолов. В-третьих, и это уже хорошая новость для наших читателей, за игрой можно будет следить в нашей текстовой трансляции .

Трансферы

Пока нет матчей во внутреннем чемпионате, нам приходится довольствоваться слухами.

В который уже раз мы слышим, что «Спартак» близок к своей первой покупке в этом сезоне. Остается надеяться, что на этот раз менеджмент клуба сможет договориться, ведь в команде ждут звезду итальянского «Милана» - 22-летнего французского форварда М’Байе Ньянга. Ради игрока «Спартак» готов расстаться с 18-20 млн евро и предлагает форварду зарплату на уровне 3 млн евро в год без учета премиальных и бонусов.

Приступил к активной части трансферной программы и московский ЦСКА, от которого, в принципе, этого и не ожидали. Цель – 19-летний нападающий «Флуминенсе» Вендел. Армейцы готовы расстаться с 7 млн евро, тогда как в Бразилии мечтают выручить от продажи футболиста 15 млн евро.

А теперь о грустном. Хоть мы с этим уже смирились, агент Луана лишний раз констатирует очевидное – сделка по переходу игрока в «Спартак» находится под угрозой срыва.

А судьи кто?

В России продолжаются дрязги вокруг судейского вопроса. Следуя принципу «критикуя – предлагай», главным генератором не только негатива, но и идей, в этом вопросе неожиданно выступает глава Чечни Рамзан Кадыров.

После критики в адрес Игоря Федотова нечужой российскому спорту управленец предложил ввести в чемпионате России английскую систему поощрения арбитров за работу – базовым окладом и премией за хорошо проведенный матч. В судейском корпусе пообещали отнесись к этому предложению со всей серьезностью.

Собрали наконец!

Ах да! Чуть не забыли про сборную. РФС опубликовал расширенный список футболистов, которых Станислав Черчесов хочет видеть в своей команде. Многих он поставил в тупик.

Вы, например, знаете, кто такой Виталий Шахов? Если не знаете, этот материал специально для вас.