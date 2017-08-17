«У нас перебор уже!» Что пугает Знарка накануне супердерби СКА – ЦСКА?
Даже когда все хорошо, главному тренеру СКА Олегу
Знарку это нравится не до конца.
«Куда к нам приходить!»
– Интересная перестановка во втором-третьем звене:
Карпов поменялся местами с Барабановым. Чего ждете от этих звеньев?
– Результативной игры! Решили, пока есть время, можно что-то изменить, посмотреть.
– Это рабочий вариант на понедельник?
– Это вообще рабочий вариант.
– Калинин переберется в четвертую тройку?
– Давайте не будем вперед батьки… Решим вопрос. Сейчас проанализируем игру и назовем боевой состав на 21-е число.
– Планируется ли усиление СКА?
– У нас перебор уже, куда к нам приходить!
– Может, уйдет кто?
– Все узнаете.
– Как смотрите на то, что в составе ЦСКА 40
хоккеистов?
– Никак.
– Как оцените готовность команды к сезону?
– Более-менее готовы. Даже лучше, чем в том году, что меня немножко пугает, – коварно рассмеялся главный тренер СКА.
«Буду ли бить людей? Не знаю»
– Система Знарка не такая уж
сложная, – рассказал защитник СКА Давид Рундблад. Это единственный новичок,
который не работал с Олегом Валерьевичем до этого перехода. – Мудрить на
площадке повода нет: в защите нужно действовать по возможности просто, а в
атаке - импровизировать.
– Вы не боялись Олега Знарка? Он ведь угрожал
перерзать горло Рикарду Гренеборгу, тренеру сборной Швеции, на чемпионате мира.
– Помню такое! Хорошо, что меня тогда не было в сборной. На самом деле Знарок - отличный специалист.
Пока швед анализировал игровой
стиль новой команды, Сергей Калинин ждал своего выхода к журналистам. Один
новичок показывал другому: поторапливайся, очередь!
– Это ваш первый полноценный матч за СКА.
Отметили уже?
– Пока не отметил. Осталось не так много дней до старта чемпионата, не до отмечаний. Надо готовиться, серьезный матч впереди.
– ЦСКА хорошо усилился в этом сезоне.
– Я особо не следил. Знаю, что из НХЛ много ребят вернулось туда, еще звено из «Сибири».
– Какие функции вам Олег Знарок предполагает
дать? Мы гадаем, в первом звене вы будете или в четвертом, будете ли бить
людей...
– Я не знаю. Хоккеист должен играть в любой ситуации, делать то, что полезно для команды. Что скажут, то и буду стараться выполнять.
– В матче с «Йокеритом» бить часто приходилось,
финны жесткие.
– Да, они были активнее, чем обычно. Они выжидают и играют на контратаках, а сегодня прямо побежали. Не скажу, что неожиданно, но удивили. Нам приходилось иногда играть в силовую. Да и они пытались стычки организовать. Но ребята – молодцы, стояли друг за друга. Это поможет нам в регулярном чемпионате.
– СКА обыграл бы «Торонто Марлис»?
– Да.
– А «Нью-Джерси»?
– Да, – оба раза уверенно ответил Калинин напоследок. Его сила армейцев уж точно не пугает.