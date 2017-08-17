«У нас перебор уже!» Что пугает Знарка накануне супердерби СКА – ЦСКА?

Даже когда все хорошо, главному тренеру СКА Олегу Знарку это нравится не до конца.

«Куда к нам приходить!»

– Интересная перестановка во втором-третьем звене: Карпов поменялся местами с Барабановым. Чего ждете от этих звеньев?

– Результативной игры! Решили, пока есть время, можно что-то изменить, посмотреть.

– Это рабочий вариант на понедельник?

– Это вообще рабочий вариант.

– Калинин переберется в четвертую тройку?

– Давайте не будем вперед батьки… Решим вопрос. Сейчас проанализируем игру и назовем боевой состав на 21-е число.

– Планируется ли усиление СКА?

– У нас перебор уже, куда к нам приходить!

– Может, уйдет кто?

– Все узнаете.

– Как смотрите на то, что в составе ЦСКА 40 хоккеистов?

– Никак.

– Как оцените готовность команды к сезону?

– Более-менее готовы. Даже лучше, чем в том году, что меня немножко пугает, – коварно рассмеялся главный тренер СКА.

«Буду ли бить людей? Не знаю»

– Система Знарка не такая уж сложная, – рассказал защитник СКА Давид Рундблад. Это единственный новичок, который не работал с Олегом Валерьевичем до этого перехода. – Мудрить на площадке повода нет: в защите нужно действовать по возможности просто, а в атаке - импровизировать.

– Вы не боялись Олега Знарка? Он ведь угрожал перерзать горло Рикарду Гренеборгу, тренеру сборной Швеции, на чемпионате мира.

– Помню такое! Хорошо, что меня тогда не было в сборной. На самом деле Знарок - отличный специалист.

Пока швед анализировал игровой стиль новой команды, Сергей Калинин ждал своего выхода к журналистам. Один новичок показывал другому: поторапливайся, очередь!

– Это ваш первый полноценный матч за СКА. Отметили уже?

– Пока не отметил. Осталось не так много дней до старта чемпионата, не до отмечаний. Надо готовиться, серьезный матч впереди.

– ЦСКА хорошо усилился в этом сезоне.

– Я особо не следил. Знаю, что из НХЛ много ребят вернулось туда, еще звено из «Сибири».

– Какие функции вам Олег Знарок предполагает дать? Мы гадаем, в первом звене вы будете или в четвертом, будете ли бить людей...

– Я не знаю. Хоккеист должен играть в любой ситуации, делать то, что полезно для команды. Что скажут, то и буду стараться выполнять.

– В матче с «Йокеритом» бить часто приходилось, финны жесткие.

– Да, они были активнее, чем обычно. Они выжидают и играют на контратаках, а сегодня прямо побежали. Не скажу, что неожиданно, но удивили. Нам приходилось иногда играть в силовую. Да и они пытались стычки организовать. Но ребята – молодцы, стояли друг за друга. Это поможет нам в регулярном чемпионате.

– СКА обыграл бы «Торонто Марлис»?

– Да.



– А «Нью-Джерси»?

– Да, – оба раза уверенно ответил Калинин напоследок. Его сила армейцев уж точно не пугает.