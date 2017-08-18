Дебют Дьякова в турецкой Суперлиге. Как это было

Фото: sivasspor.org.tr

Виталий Дьяков этим летом перебрался в «Сивасспор». Почти во всех предсезонных матчах российский защитник играл в старте. А на прошлых выходных он дебютировал в Суперлиге. «Советский спорт» рассказывает, как всё происходило.

«Сивасспор» рассматривается большинством экспертов как один из аутсайдеров лиги. Тренирует ее культовый в прошлом защитник и капитан «Бешикташа» Саммет Айбаба. Две победы в кубке страны в начале нулевых – всё, что выиграл 60-летний Айбаба, будучи тренером. Задача, которая стоит перед ним сегодня, - удержать команду на плаву. Наступивший сезон первый для «Сивасспора» после возвращения в Суперлигу.

В 1 туре турецкого чемпионата «Сивасспор» гостил в Манисе у «Акхисара» - лучшей команды концовки минувшего сезона. Тренирует её известный в прошлом полузащитник миланского «Интера» Окан Бурук. Именно под его руководством «Акхисар» завершил сезон 16/17 шестью победами в семи матчах и разницей мячей 25:4. А поскольку в летнее трансферное окно «Акхисар» укрепил свой состав, Дьякова и его партнеров ждал тяжелый выезд.

Для того, чтобы понять, как действовал российский защитник в дебютной игре, мы выделили все самые значимые эпизоды с его участием и подробно их разобрали.

Виталий занял привычное место в центре обороны в паре с шведом Маттиасом Бьярсмиром.

7 минута. Последовала подача с углового у ворот «Сивасспора». Дьяков не успел за своим игроком, за высоченным центральным защитником хозяев Мустафой Юмлу. И позволил ему пробить головой, находясь у ближней штанги. Мяч пролетел рядом с каркасом ворот.

40 минута. После длинной передачи в штрафную гостей Дьяков побежал страховать партнера, но не успел прервать передачу в подкате. В итоге был нанесен удар с линии вратарской, но другой защитник «Сивасспора» его заблокировал.

41 минута. Опять угловой у ворот гостей. Вновь была сделана подача на ближнюю штангу. Дьяков побежал за своим опекуном, Мустафой Юмлу, но снова не успел накрыть его удар. В этот раз мяч попал в створ. Свою команду выручил вратарь.

57 минута. Дьяков сбил в своей штрафной Олджана Адына. Хозяева требовали от судьи назначить 11-метровый, но тот промолчал.

63 минута. Раз за разом проваливался левый фланг обороны гостей. В одной из атак «Акхисара» Мигель Лопиш беспрепятственно бежал в сторону штрафной соперника. Дьяков бросил своего игрока и выдвинулся ему навстречу. Лопиш выполнил прострельную передачу на Пауло Энрике, которого изначально держал Дьяков. Бразилец пробил головой с линии вратарской – выше цели.

73 минута. В аналогичной ситуации был забит гол. Провалился левый фланг защиты «Сивасспора». Дьяков побежал страховать зону. Встретил Олджана Адына, но позволил ему выполнить пас вдоль ворот. Пауло Энрике бил из пределов вратарской – 1:0.

86 минута. «Сивасспор» большими силами пошел вперед. Дьяков сделал обостряющую передачу, которая привела к выходу 1 на 1. Но вратарь успел сыграть на выходе.

К сожалению, назвать удачным старт Дьякова и его команды в сезоне нельзя. «Сивасспор» проиграл 0:1. Во 2 туре будет шанс набрать первые очки. На своем поле «красно-белые» примут другого новичка - «Малатьяспор».