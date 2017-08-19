Почему клуб Слуцкого не хочет транслировать матчи в интернете для иностранцев

Английская футбольная лига (которая объединяет 2-й, 3-й и 4-й дивизионы) в сезоне-2017/18 решилась на эксперимент: огромное количество матчей стали доступны зрителям за пределами Великобритании и Ирландии при помощи нового ресурса — платформы iFollow.

1500 «ненужных» матчей

Красочный ролик новинки демонстрирует фанатов клубов АФЛ от Парижа до Токио, счастливых от возможности смотреть поединки любимых клубов в прямом эфире где угодно. «Если вкратце, то лига сама становимся вещателем», — прокомментировал событие директор АЛФ по маркетингу Дрю Барренд.

Логика понятна: на территории Великобритании и Ирландии права на телетрансляции проданы Sky Sports до 2019 года за 90 млн фунтов в год. При этом вещатель покупает только 112 матчей в год. Channel 5 имеет эксклюзивные права на хайлайты до 2018 года. В других странах интерес не особо велик, хотя он в принципе есть — например, в США права на три дивизиона выкупила ESPN.

Новая сделка, обсуждающаяся сейчас, значительного увеличения не принесет. Разговор идет о цене в 120 млн фунтов в год от Sky Sports. BT Sports не хотел вступать в торги, поэтому компания Руперта Мердока по сути остается единственным желающим. Пока клубы в лице президента «Дерби Каунти» утверждают, что ТВ должно платить как минимум 300 млн фунтов в год, каналы не спешат тратить на футбольную лигу. А у нее остается порядка 1500 матчей, не попадающих в телетрансляции.

По мнению АФЛ, с удовольствием посмотрели бы болельщики по всему миру. Исследование, проведенное лигой, свидетельствует: 73% поклонников английского футбола, проживающих за пределами Великобритании и Ирландии, готовы пользоваться новой услугой. Учитывая, что в общей сложности по подсчетам АФЛ за клубы трех дивизионов болеет около 270 тысяч человек, на выходе может нарисоваться неплохой доход. Особенно учитывая, что больше половины из них проживает в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Лига не подвергнет опасности эксклюзивность телеправ для других вещателей. В случае, например, если в США матч показывает ESPN, на его показ через iFollow накладывается вето.

Телеабонемент за 110 фунтов

Начиная с этого месяца любой болельщик может за 110 фунтов стерлингов купить абонемент на трансляцию матчей своего клуба. Причем есть клубы, которые готовы показывать на іFollow и товарищеские матчи. Таким образом, болельщики получат за эту цену порядка 50 матчей.

На территории Великобритании и Ирландии болельщики могут за 45 фунтов подписаться на год и за 4,49 — на месяц. Но получат за эти деньги только прямую радиотрансляцию встречи и «богатую» нарезку, а также эксклюзивные видео из подтрибунья.

Частично этот набор в распоряжении болельщиков был и раньше — виде HD-плеера лиги. Но теперь у них будет новая платформа, на которой можно будет зарабатывать дополнительно. «Важно, что в нашем распоряжении теперь все те же возможности коммерциализации, которые есть у обычных вещателей. Теперь нужно правильно их использовать», — не скрывает оптимизма Барренд.

Тема не нова. У американский НФЛ, НХЛ, НБА есть подобные возможности просмотра трансляций. Практикуют похожие услуги для болельщиков и в Австралии — в регби и австралийском футболе.

В долгосрочной перспективе лига вполне может сама получать все доходы, обычно достающиеся телекомпаниям, включая деньги за подписку абонентов и рекламу. Но пока основная цель — вырастить базу постоянных болельщиков.

«Я могу понять, почему клубы постепенно превращается в телеканалы. Это возможность расширить количество болельщиков и получить больше денег. Но мы считаем правильным, что главные матчи продает именно АФЛ. Таким образом достигается лучший баланс, защищающий доходы и двигающий лигу вперед», — заверяет все тот же Барренд. С іFollow лига получает право на рекламу в трансляциях, а большая часть денег за подписку уходит клубам.

Раскольники

Звучит все это действительно здорово. Но найден ли тот самый «лучший баланс» во взаимодействии с клубами? Похоже, все не так просто. Из 72 клубов лиги 13 вступать в соглашение с лигой по іFollow. Среди них — и «Халл», где сейчас работает Леонид Слуцкий.

Кроме «тигров», к «раскольникам» присоединились «Аккрингтон Стенли», «Астон Вилла», «Бирмингем Сити», «Бристоль Сити», «Чарльтон», «Дерби Каунти», «Форест Грин Роверс», «Фулхэм», «Лидс Юнайтед», «Миддлсбро», «Куинз Парк Рейнджерс», «Сандерленд» и «Вулверхэмптон».

Среди отказников — несколько серьезных клубов с огромным количеством болельщиков, включая обладателя Кубка чемпионов-1982 «Астон Виллу». Болельщики клуба были в неистовстве, но глава коммерческого департамента Люк Оргэн объяснил позицию клуба: «Если бы мы согласились, потребовались бы серьезные изменения нашего веб-сайта и приложения. По сути это означало бы просто переход этих важных ресурсов во владение лигой. Думаю, что іFollow — неплохая идея. Но нашему видению развития оно не соответствует. Мы не хотели бы терять независимость. Поэтому мы планируем провести тендеры на показ наших матчей, не выбранных правообладателями, и транслировать их самостоятельно, без платформы АФЛ».

Другие клубы упомянули различные причины. Кто-то заявил, что стандартное предложение лиги (показ с одной камеры) будет больше раздражать заплативших деньги болельщиков, а показ, удовлетворяющий клуб по качеству, требует серьезных денег. Кто-то — что значительное количество топовых матчей все равно невозможно будет показать из-за интереса бродкастеров. Кто-то — что провели альтернативное изучение рынка, которое не показало достаточного количества потенциальных подписчиков. «Сандерленд» объяснил отказ тем, что уже инвестировал значительную сумму в собственную телебригаду, и планирует показывать матчи самостоятельно.

Почему против «Халл»

Некоторые клубы организовали собственный аналогичный сервис. «Бристоль Сити» предложил свой продукт за 120 фунтов за сезон, «Дерби Каунти» — за 110, «Куинз Парк Рейнджерс» — за 115. «Вулверхэмптон», «Лидс Юнайтед», «Астон Вилла» и «Мидлсбро» готовят для болельщиков варианты «pay per view».

Объяснил свое видение и «Халл». «Взвесив все за и против, мы решили отказаться от iFollow. Стоимость прямых трансляций будет значительной и потребует серьезные финансовые и человеческие затраты, которые не будут покрыты доходами. Кроме этого, АФЛ требует минимальную стоимость в 5 фунтов стерлингов за матч с каждого находящегося за рубежом болельщика. Кроме этого, клуб должен перечислять 30 процентов всех доходов со стриминга в пользу АФЛ, что уменьшает доходность. Мы также приняли во внимание, что многие арены в чемпионшипе не достаточно хороши для стабильных трансляций», — говориться в заявлении клуба на официальном сайте.

Зато взамен «Халл» предлагает всем болельщикам бесплатные повторы полных субботних матчей в шесть вечера воскресенья и на следующий день — после матчей в рабочие дни.

Цифр по просмотрам первых туров пока нет. Однако один вывод из эксперимента уже можно сделать: даже в пределах одной лиги видения на способ проведения трансляции, приемлемость их качества и степень доходности могут очень серьезно разниться. И, возможно, будущее как раз за таким дифференцированным подходом.