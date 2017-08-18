Ринат Билялетдинов: «Локомотив» сыграет от обороны. А что плохого в автобусах?

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов – о проблемах «Локомотива» и «Спартака» перед дерби, потенциале Артема Галаджана, планах Семина на игру и хороших автобусах.

«СЛУХИ МОГУТ НЕРВИРОВАТЬ КОМАНДУ»

- Что в «Спартаке», что в «Локомотиве есть проблемы во взаимоотношениях между тренером и руководством. У какого клуба ситуация сложнее на ваш взгляд?

- Честно говоря, не слышал о том, что у Карреры есть проблемы с руководством. На эти темы никто вслух не говорит, все процессы обсуждаются кулуарно. Проблемы во взаимоотношениях между тренером и руководством «Локомотива» вырисовывались пару месяцев назад, когда шла речь о продлении контракта с Семиным. Команда под его руководством выиграла Кубок, выполнила задачу попадания в Лигу Европы, поэтому соглашение продлили.

Но потом в прессе промелькнула информация о том, что один из членов клубного Совета директоров высказался по этому поводу с тем подтекстом, что результат результатом, а вот к стилю игры есть вопросы. Победа была достигнута в тяжелой борьбе, может быть, людям в руководстве не хватило каких-то красивых действий на поле. Но надо понимать, что стиль игры определяют игроки, которые находятся в распоряжении тренера. Например, если футболист не дриблер, требовать от него красивых обыгрышей бессмысленно.

- Подобные разговоры влияют на команду?

- Могу из своего опыта сказать – как только доверие к главному тренеру начинает подвергаться сомнению, игроки сразу это чувствуют. По своему опыту могу сказать, что если кресло под тренером откровенно шатается, тогда уже в коллективе начинается брожение, падает дисциплина, игроки перестают качественно работать. При этом я не думаю, что в «Локомотиве» авторитет и тренерские качества Семина подвергаются сомнению. Но слухи, которые есть, могут нервировать команду.

- У «Локомотива» большие проблемы в линии атаки, команда играет без нападающего. Насколько сильно эта проблема может сказаться на игре железнодорожников в матче против «Спартака»?

- Им будет очень тяжело. У «Локомотива» нет скоростного, убегающего игрока в линии атаки, каким был тот же Майкон в прошлом году. Он мог своей активностью создать давление на оборону соперника. У Алексея Миранчука, которого перевели в переднюю линию, нет навыков игры на острие, его постоянно тянет назад, в оттяжку, где он пытается искать мяч между линиями.

- Кого в таком случае «Локомотив» может использовать в атаке?

- В принципе, в обойме у Семина есть Александр Коломейцев, который имеет опыт игры в атаке. Славолюб Муслин использовал его на позиции нападающего в «Амкаре», хотя он полузащитник. Но тогда у Перми была игровая модель с насыщенной линией защиты, они долго искали футболиста, который мог бы играть единственного форварда, попробовали Коломейцева, и получилось неплохо.

Но сейчас я не знаю, в каких он кондициях и рассматривает ли его на этой позиции тренерский штаб. Просто у Александра есть хоть какая-то дистанционная скорость. Если ее нет, то в атаке и делать нечего – будешь топтаться на месте, тебя будут накрывать. Это очень острая проблема для «Локомотива».

«ЗЕ ЛУИШ – СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ»

- Артем Галаджан может претендовать на место в стартовом составе?

- Я ушел из «Локомотива» в 2010 году, семь лет назад Артем не попадал в поле моего зрения. В тот момент я просматривал ребят 1994 года рождения, начинал их привлекать к занятиям с молодежным составом. Поэтому с возможностями Галаджана я знаком не очень хорошо.

Безусловно, мы можем раздать авансы, петь дифирамбы, тысячу раз сказать «халва», но во рту слаще не станет. Старательность, заряженность на борьбу, бойцовские качества – все это в игре Артема мы видим. Но сказать, что он чем-то привлек к себе внимание, кроме работоспособности и желания проявить себя, пока сложно.

Допускаю, что Галаджан себя еще покажет. Переход из молодежного футбола во взрослый – самый сложный период в карьере любого футболиста. Закрепиться в основе главной команды удается единицам.

- В «Локомотиве» сейчас объявили курс на то, чтобы максимально задействовать своих воспитанников.

- Да, это так, но практика показывает, что даже самые успешные голландские, английские и французские клубы с сильными академиями не обходятся лишь своими воспитанниками. По такому пути идут только баски – «Атлетик» Бильбао. И то, там много игроков из других школ.

- Если вдруг руководство «Локомотива» не купит нападающего, команда сможет бороться за место в первой пятерке?

- Бороться команда будет по любому. «Локомотив» будет выгрызать очки, пытаться за счет коллективных действий нивелировать проблему отсутствия форварда. Многое будет зависеть от того, как покажут себя конкуренты железнодорожников. Если они будут набирать очки, то «Локомотив» будет постепенно сползать вниз по турнирной таблице.

- У «Спартака» тоже есть проблемы в нападении. Травму получил Зе Луиш. Это серьезная потеря?

- Конечно серьезная! При этом непонятно, в каких кондициях находится Луис Адриано, который пропустил последние матчи из-за дисквалификации. Но варианты у Карреры все равно есть. Во-первых, в качестве нападающего можно использовать Промеса. Второй вариант – это Мельгарехо. Третий путь – привлечь кого-то из «Спартака-2». По сравнению с «Локомотивом», как мы видим, у них есть хоть что-то.

- Кто из игроков в составах обеих команд может повлиять на результат матча?

- В данном случае нельзя назвать кого-то конкретно. У этих команд нет Месси и Роналду, от которых все зависит. Результат определит командная игра. И в «Спартаке», и в «Локомотиве» есть опытные игроки, от которых зависят настрой, подсказ, перестроения по ходу игры. Но все равно у них нет звезд, которые могли бы решить исход матча.

- А Промес?

- Промес – зависимый игрок. Безусловно, он может сделать гол из ничего, но если бы он мог делать это регулярно, то голландец бы уже давно не играл в чемпионате России. Квинси может вытащить одну-две игры, но делать это постоянно и забивать по 20 мячей за сезон непросто. Если взять конкретно матч с «Локомотивом», может он и решит судьбу матча в каких-то эпизодах.

«ПОСТРОИТЬ ХОРОШИЙ АВТОБУС НЕПРОСТО»

- Ваш прогноз: кто победит и почему?

- Я все время хожу рядом в том, что касается прогнозов, но очень часто в районе 90-й минуты бываю посрамлен. Я рассуждаю, исходя из логики, анализа состояния команд, наличия исполнителей, рисунка игры, но футбол тем и хорош, что заранее предсказать ничего нельзя. Поэтому прогнозировать не возьмусь.

- Предположите, какой будет характер игры?

- Я думаю, что со стороны «Локомотива» напрашивается закрытый стиль. Резонно будет использовать пять защитников, чтобы не предоставлять «Спартаку» зоны. Все-таки у красно-белых много юрких и быстрых игроков, против них нужна более насыщенная линия обороны и страховка для того, чтобы пресекать быстрые подключения из глубины. Пятый игрок в защите дает возможность перекрывать наиболее острые зоны.

- За счет чего «Спартак» будет пытаться преодолеть эту оборону?

- Сложно спрогнозировать заранее. Могу сказать, что раскачать оборону «Локомотива» постоянными перекатами справа-налево и обратно будет сложно. Да, безусловно, постоянные смены направления атак выматывают, этот маятник убаюкивает, но в то же время от этого может просесть концентрация у игроков, которые владеют мячом, могут появиться обрезы. Без резких, взрывных действий на подступах и внутри штрафной площадки, будь то, неожиданный дриблинг, быстрая подстройка или осмысленная игра в одно касание, вскрыть грамотную оборону не удастся. Но, опять-таки, наличие пяти защитников у «Локомотива» очень сильно затруднит «Спартаку» игру накоротке. Тут даже Промес не спасет.

- Можно ли сказать, что «Локомотив» будет играть на ничью?

- Нет, команда Семина будет играть на победу. Если ты действуешь вторым номером, это не значит, что ты играешь на ничью. Все выходят играть на результат, а каким путем они этого добиваются – другой вопрос. Некоторые встают в своей штрафной в одиннадцать человек. Ну и что? Я ничего не имею против автобусов и употребляю этот термин без всякой иронии. Тот же Моуринью выбивал «Барселону» и выиграл Лигу чемпионов, сыграв жестко от обороны.

Могу сказать, что хороший автобус с кондиционером, двухэтажный, с крепкой ходовой и мощным ускорением построить не каждому тренеру дано. Это стоит гигантских трудов.