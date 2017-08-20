Тарас Хтей: Если надо – иду помогать тренировать

Тарас Хтей в мае завершил игровую карьеру Фото: ВК «Белогорье»

Спортивный директор «Белогорья» рассказал об освоении новой должности в клубе и напутствовал сборную России перед чемпионатом Европы.

«Поддерживаю включение «Зенита» в Суперлигу»

О том, что Хтей завершил игровую карьеру, в конце мая сообщил президент и главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин. Чемпиону Олимпийских игр в Лондоне в этот момент исполнилось 35 лет. Новую роль ему нашли сразу.

– Будет отвечать за все хозяйство: первая команда, вторая и третьи тоже, дисциплина – много вопросов, – говорил Шипулин в интервью агентству «Р-Спорт» 30 мая. – Нам нужен человек с именем и фамилией, с олимпийским званием, с традициями. У Тараса будет большой круг обязанностей.

Несмотря на перемены, Хтей все так же рядом с командой: в спортивном костюме и без галстука. Только бывший капитан сборной наблюдает за игроками уже со стороны. Под его внимательным взглядом «Белогорье» играл в Петербурге на предсезонном Мемориале Платонова. Одним из соперников белгородцев был местный «Зенит» – самая обсуждаемая команда нынешнего межсезонья. С этого и начался разговор с Хтеем.

– «Зениту» очень повезло, что «Динамо» из Краснодара уступило свое место, – говорит экс-игрок «Белогорья». – У клуба подбор игроков, в том числе и легионеров, достаточно хорош, чтобы выполнять те задачи, которые поставлены. В чемпионате России с ними будет не так просто играть. Желаю команде удачи.

– Рассматриваете «Зенит» как прямого конкурента «Белогорья» за призовые места и еврокубки?

– Думаю, да, команде под силу решать эти задачи. У «Зенита» есть все: бюджет, зал, поддержка. Это будет достойный конкурент.

– ВФВ поступила правильно, раз разрешила «Зениту» играть сразу в Суперлиге?

– Если есть такие амбиции, спонсор – почему нет? Надо только приветствовать, что в Суперлиге появился такой клуб. Это шаг к лучшему. В Краснодаре не могли содержать «Динамо», там были большие долги. Это мучения. Решение федерации абсолютно верное, я его поддерживаю.

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«Стараюсь, чтобы ребята думали только о волейболе»

– «Белогорье» хорошо готово к сезону?

– Мы потихоньку готовимся, постепенно ребята добавляют. Команда провела хорошую работу на сборах, но пока рано говорить о 100-процентной готовности. У нас еще неполный состав.

– Летом вы стали спортивным директором клуба.

– Я чувствую себя полностью в своей тарелке. 20 лет, что я играл в волейбол на высоком уровне за клуб и сборную России, даром не прошли. Все полученные связи помогают мне работать, сотрудничать. Очень приятно, что, набирая человека, у него нет скомканности, судорог. Все идут на тесное общение. Я в своей стихии.

На рабочем месте!! Публикация от Тарас Хтей (@taraskhtey) Май 30 2017 в 3:14 PDT

– У вас теперь офисная жизнь?

– И в офисе работаю, и с командой нахожусь. Если надо – будем переодеваться и помогать тренировать. В других случаях наденем галстуки и пойдем решать вопросы. Моя задача – чтобы ребятам было комфортно, они ни в чем не нуждались и ничего не отвлекало. Их проблемы – мои проблемы. Я стараюсь делать так, чтобы ребята думали только о волейболе.

– Вас все еще по имени называют или уже по-официальному Тарасом Юрьевичем?

– Когда все происходит тет-а-тет, я не против, чтобы меня называли просто Тарасом. А если мы в команде – должна быть некая субординация. Это ж дисциплина, наши клубные устои. В присутствии команды ребята обращаются ко мне по имени и отчеству. Я считаю, это правильно.

«Мы достойны медалей на чемпионате Европы»

– Сборная России 24 августа стартует на чемпионате Европы. С оптимизмом его ожидаете?

– Желаю команде только удачи. Хочу, чтобы ребята верили в себя и своих партнеров. Говорю это не понаслышке, ведь волейбол – командный вид спорта. Ребятам нельзя рассыпаться, в команду нужно верить до конца. Я верю в сборную, несмотря на то, что были провалы в Мировой лиге. Но это был период становления команды, сейчас там в основном молодые игроки. Желаю Сергею Шляпникову и всем ребятам добиться больших результатов. Пользуясь случаем, передаю привет игрокам нашего клуба: Сергею Гранкину и Максиму Жигалову. Надеюсь, они покажут максимальный результат.

– Результаты в Мировой лиге дополнительно разозлят игроков?

– Верю, что они хорошо поработали над ошибками. Из поражений нужно делать правильные выводы, чтобы двигаться дальше.

– На медали рассчитываем?

– Я патриот своей страны, много лет отдал сборной. У нас нет других целей кроме первого-второго места. Держу кулаки за ребят, пусть все получится. Они достойны такого результата, для этого все лето пахали. Надо идти только вперед.

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