«Каспаров банально не подготовился к турниру»

В минувшие выходные в Сент-Луисе завершился турнир по рапиду и блицу, в котором вернувшийся после 12-летнего перерыва Гарри Каспаров занял 8-е место из 10 участников. Гроссмейстер, шахматный комментатор Сергей Шипов называет причины не слишком удачного выступления 13-го чемпиона мира.

«ГАРРИ РАЗЫГРАЛСЯ ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

– Каспаров разыгрался лишь на пятый день, когда проходил второй круг блица, - говорит Сергей Шипов. – Первые четыре для него получились разминочными и только к пятому дню он стал чувствовать время. Понимание того, когда можно задуматься, а когда нужно сделать быстрый ход, очень важно для того, чтобы выигрывать. Поэтому в пятый, заключительный день турнира Гарри уже действовал практично и выиграл три партии при одном поражении.

– Ведь Каспаров всегда был очень сильным блицором…

– Думаю, лет этак 17 назад Гарри был сильнейшим блицором в мире. Другое дело, что он редко играл в блиц-турнирах, но когда это случалось, показывал свою силу. Помню, на рубеже веков проходил турнир в Вейк-ан-Зее. Организаторы наряду с основным турниром решили провести блиц-турнир. В нем играли все сильные на тот момент гроссмейстеры мира. Гарри просто всех порвал.

Могу сказать, что я на своей шкуре чувствовал его силу, когда был его спарринг-партнером. И сейчас я смотрел на его игру в Сент-Луисе и не узнавал своего бывшего соперника, Но на пятый день он мне стал напоминать того Гарри, который все умеет и делает это очень быстро. Думаю, продлись блиц еще пару дней, Гарри поднялся бы с восьмого итогового места на третье-четвертое.

– В каком качестве вы были спарринг-партнером Каспарова?

– Я три года приходил к нему домой, и был для него чем-то вроде боксерской груши, на которой он восстанавливал свои навыки. Каспаров тогда мало играл в турнирах, а ему необходимо было поддерживать форму. Я в конце 90-х был довольно сильным блицором и неплохим шахматистом. Мне удавалось периодически у Гарри Кимовича отбирать очки как в быстрые шахматы, так и в блиц. Поэтому наше сотрудничество было плодотворным: для Гарри полезным, а для меня абсолютно бесценным. Игра с таким соперником излечила меня от многих шахматных недостатков.

«ВОСЬМОЕ МЕСТО – ЭТО ПРОВАЛ»

– Каков общий итог вступления Каспарова в Сент-Луисе?

– Общий итог печален. Потому что восьмое место для шахматиста такого уровня это провал. А главная причина ясна: Каспаров банально не подготовился к турниру. В этом и заключается парадокс, потому что Гарри является гением подготовки. Его еще принято называть гением шахмат, но одна из составляющих его гениальности - это фундаментальная подготовка. И я рассчитывал, что Гарри, как обычно, серьезно подготовится к турниру. Это подразумевает сильных спарринг-партнеров, работу над дебютами и подтягивание физической формы. Но у него сейчас такая жизнь, что он не успел или не смог перестроить свой очень плотный график и подготовиться должным образом. Поэтому в первые четыре дня он фактически продолжал подготовку уже по ходу соревнований.

Соответственно, какие-то выводы о нынешнем уровне делать довольно сложно. Будем считать, что мы увидели часть шахматного Каспарова, что у него, как у айсберга, большая часть скрыта под водой. Только последующие турниры могли бы показать настоящего Гарри, он есть ощущение, что этих турниров больше не будет. У него сейчас совсем другая жизнь, чрезвычайно насыщенная. Он несколько раз за месяц пересекает океан, он читает лекции по всему миру. Вести такую насыщенную жизнь и одновременно с этим участвовать в турнирах хорошо уровня невозможно. Либо Гарри отказывается от существенной части своих дел и играет в турнирах, либо ведет привычный для себя в последние годы образ жизни и тогда играет в турнирах раз в год. Полагаю, что нас ждет второй сценарий.

– Но Каспаров и сам признался в интервью, что не нашел даже двух недель, чтобы подготовиться к Сент-Луису.

– Так и есть. Но есть еще один важный момент, который отразился на итоговом результате: у Гарри стало мало внутренней энергии. У него было немало очень хороших и даже выигрышных позиций, в которых в былые годы он никого не отпускал. Гарри всегда выделялся потрясающим инстинктом хищника, это было его особенностью. Когда он понимал, что у соперника позиция хуже, усиливал свою игру и уже не отпускал соперника. Как тигр, который чувствует запах крови. Сейчас это, к сожалению, ушло. Именно внутренней энергии ему как раз и не хватало, чтобы добивать соперников. Думаю, просто у него изменилось отношение к шахматам. Они стали для него неким способом досуга, перестали быть основным занятием, которое требует полной отдачи.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Эльмира МИРЗОЕВА, гроссмейстер, журналист

– Хочу сказать, что именно участие Каспарова резко повысило интерес к турниру. Любители шахмат во всем мире смотрели партии в прямом эфире на различных сайтах.

12-летний перерыв, конечно, сказался. Вначале Каспаров чувствовал себя не очень уверенно, но постепенно разыгрался и в блице уже раскрепостился, выбирал интересные дебюты, делал неожиданные ходы. Было видно, что на него не так давил груз ответственности. В конце даже выиграл важнейшую партию у Фабиано Каруны, что позволило ему в итоге опередить Виши Ананда.

Если подвести главный итог, то Каспаров показал, что он по-прежнему силен, что может удачно играть в турнирах достаточно высокого уровня, если у него будет игровая практика.

СТАТИСТИКА

Сент-Луис. Итоги

Рапид. 1. Аронян – 12; 2-3. Каруана, Накамура – по 11; 4. Непомнящий – 10; 5. Домингес – 9; 6-7. Ле Куанг Льем, Карякин – по 8; 8-10. Каспаров, Ананд, Навара – по 7.

Блиц. 1. Карякин – 13,5; 2. Аронян – 12,5; 3. Накамура – 10,5; 4. Непомнящий – 10; 5. Каспаров – 9; 6. Ле Куанг Льем – 8,5; 7. Домингес – 7,5; 8. Ананд – 7; 9. Навара – 6; 10. Каруана – 5,5.

Общий зачет. 1. Аронян (Армения)– 24,5; 2-3. Карякин (Россия), Накамура (США) – по 21,5; 4. Непомнящий (Россия) – 20; 5-7. Каруана (США), Домингес (Куба), Ле Куанг Льем (Вьетнам) – по 16,5; 8. Каспаров (Россия) – 16; 9. Ананд (Индия) – 14; 10. Навара (Чехия) – 13.