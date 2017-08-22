Флойд Мэйвезер был в нокауте! Слухи подтвердились!

Информация, дошедшая до нас несколько дней назад в качестве слуха, подтвердилась. Заб Джуда во время тренировочного спарринга послал Флойда Мэйвезера в нокаут. Александр Беленький рассказывает о том, как это было. Или могло бы быть.



Счета никто не открывал, но встать Мэйвезер не мог очень долго. Имеется видеозапись этого происшествия, и кое-кто ее видел, но ее по понятным причинам не выкладывают, иначе мультимиллионный бой Мэйвезер - Макгрегор, между лучшим боксером во всех весах и лучшим бойцом MMA, назначенный на субботу, окажется под угрозой срыва.

Судя по всему, Мэйвезер наконец-то заплатил за свое высокомерие. Он позволил себе забыть, насколько трудным соперником стал для него в 2006 году Заб Джуда, и недооценил злобу, которую тот затаил на него с тех пор. Этой беспечностью и объясняется то, что Флойд пригласил Джуду в качестве спарринг-партнера в свой тренировочный лагерь. Нельзя приглашать на эту роль людей, у которых к тебе есть личные счеты, особенно если они хорошие боксеры.

Это был первый спарринг в тот день. Выходя в ринг, Мэйвезер плечом задел слонявшегося по залу Джуду, причем, похоже, нарочно. Заб удивленно посмотрел ему в след и что-то сказал. Мэйвезер даже не оглянулся.

Спарринг начался через несколько минут. Флойд с выражением нескрываемой спеси на лице лениво пошел вперед, Джуда чуть опустил руки, Мэйвезер достаточно откровенно полез с классическим в бою с левшой правым прямым, Заб чуть оттянулся назад, ушел задней ногой вправо, как бы повернувшись вокруг своей оси, и одновременно со всей силы нанес правый боковой, который Мэйвезер не увидел.

Флойд упал лицом вперед, и долго не мог шевельнуться. Вокруг него столпилась куча народа, пытаясь привести его в чувство, а Джуда в это время стоял с довольным видом в углу. Кто-то на него орал, а он лишь ухмылялся.

Мэйвезера, наконец, посадили, а потом и подняли. Он долго тряс головой, а придя в себя потребовал, чтобы все вышли вон. Двое здоровенных телохранителей, весом далеко за сто килограммов каждый, вывели весело упиравшегося Джуду, который все оборачивался на Флойда и выкрикивал оскорбления в его адрес.

В тот же день состоялся военный совет команды Мэйвезера, на котором было принято решение не отменять бой с Макгрегором, так как повторно так раскрутить широкую публику вряд ли удастся. Тем более, что историю с нокаутом в течение долгого времени скрывать не получится. Слишком много народу при этом присутствовало. Угрозами и обещанием денег можно заставить их помолчать какое-то время, но не несколько месяцев. Мэйвезер искренне считает, что и в таком состоянии он легко победит Макгрегора.

Вот так это было.

Хорошая история. У нее есть только один существенный недостаток. Ее от начала до конца придумал я в темпе набора этого текста на компьютере.

Работа моя – нарочито грязная и неряшливая. Я специально оставил там несколько пар торчащих ушей, и сам себя разоблачил бы в три секунды. Например, кто там мог разглядеть, насколько спесивое было выражение лица у Мэйвезер, когда он попер на Джуду, если Флойд наверняка был в специальном тренировочном шлеме, закрывающим пол-лица? Кроме того, там много избыточных подробностей. Помните гениальный эпизод из самого начала «Золотого теленка», когда туповатый советский чиновник уже готов поверить, что перед ним сидят сразу два сына лейтенанта Шмидта, но Остап Бендер начинает перебирать с деталями, рассказывая о своем знаменитом «отце»? Авторы великой книги явно знали толк в надувательстве.

Естественный вопрос: зачем я придумал эту историю? Не для того ведь, чтобы заслужить те справедливые матюги, которые многие из вас на меня обрушили. А если такое все же случилось, то помимо моей воли. Я просто хотел показать, чего стоит та история с нокаутом Мэйвезера от Джуды во время тренировки, которую так усиленно распространяли буквально несколько дней назад. Моя история явно лучше.

Нет, я не хочу сказать, что такое совсем невозможно. Возможно в этой жизни почти все. В том числе и то, что абсолютно невозможно. Но КРАЙНЕ маловероятно. Чтобы Мэйвезер попал в нокаут от давно вышедшего в тираж Джуды во время спарринга в тяжеленных тренировочных перчатках, и при том, что на нем был специальный шлем… Нет, я с трудом себе это представляю.

Гораздо легче мне представить себе, что нас просто разводят, пытаясь убедить в том, что бой Мэйвезер - Макгрегор будет конкурентным. И разводить будут вплоть до того момента, когда в Америке начнется платная трансляция этого поединка по системе pay-per-view. Собственно, давайте не будем впадать в манию величия. Именно нас разводят просто до кучи, так как мы ни гроша не заплатим за трансляцию. А вот американцев разводят на деньги. Так что те, кто их очень ненавидит, могут тихо порадоваться.

Ну а я свою историю закончу тем, что скажу, что труднее всего в этой жизни – говорить правду о себе, а легче всего – врать о других.