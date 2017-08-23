Майк Бэбкок на днях прилетал в Москву к защитнику ЦСКА Ожиганову (три хита КХЛ)

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ВЫБОР ОЖИГАНОВА

Сначала я удивился, когда узнал, что генменеджер «Торонто» Лу Ламорелло и главный тренер Майк Бэбкок на днях прилетали в Москву только ради того, чтобы поужинать с защитником ЦСКА Игорем Ожигановым.

А потом вспомнил, что точно так же в 2016 году великий тренер Бэбкок специально приезжал в Москву на ужин к Никите Зайцеву. После чего защитник ЦСКА уехал в «Торонто», где провел хороший дебютный сезон (36 очков) и подписал семилетний контракт со средней зарплатой $4,5 млн в год. И кто скажет, что Никита эти деньги не заслужил? Он вписался в «Мэйпл Лифс» так, будто играл там пять лет. Большую роль сыграло то, как в клубе отнеслись к игроку, как его обхаживали целый год.

Теперь у «Торонто» большой интерес у Ожиганову – габаритному защитнику ( 189 см / 98 кг ) с прекрасным броском. И если вы – футболист, то поставьте себя на место Игоря: к вам в город специально ради ужина с вами приезжает Жозе Моуриньо или Зинедин Зидан. Это впечатляет.

А что у Игоря в России? Вот был матч-блокбастер со СКА. И знаете, Ожиганов остался в запасе, наблюдая за матчем с трибуны. Потому что у армейцев – шесть боевых пятерок, и все игроки просто не влезают в ростер.

В следующем сезоне у Ожиганова заканчивается контракт. Ему 24 года. Уедет ли он в НХЛ? Сидеть на трибуне в Питере или играть у Бэбкока? Я бы на месте Игоря очень серьезно подумал!

…А еще представители клубов НХЛ выстроились в очередь к другому защитнику ЦСКА Богдану Киселевичу (27 лет, контракт до 2018 года). Уедет ли Киселевич за океан? Вообще Богдан уже прекрасно говорит по-английски, потому что активно подтягивает язык.

...Так что вопрос невероятно длинной лавки ЦСКА со временем отпадет сам собой.

2. РЕШЕНИЕ ЗЕТТЕРБЕРГА

Увидел новость о том, что Хенрик Зеттерберг не хочет доигрывать контракт в «Детройте» и через пару лет вернется в Швецию.

«Единственная причина, по которой мы в 2009 году подписали такой долгий контракт – это потолок зарплат. Мы пытались обмануть систему, - сказал Зеттерберг. – У меня остались еще два года в «Ред Уингз».

Тут все начали говорить, что «Детройт» в упадке, что Зетту замучили травмы, что ему нужно набрать 1000 очков в карьере, и это последняя мотивация.

При чем тут это все? Вы вообще контракт Хенрика видели?

2017-18: зарплата $7 млн в год

2018-19: $3,35 млн

2019-20: $1 млн

2020-21: $1 млн

Ну конечно, у Зеттерберга остались два года. Какой ветеран в 38 лет согласится гонять шайбу за какой-то миллион, когда чистыми на руки ты получишь тысяч 400?

Клубы КХЛ – это ваш шанс подписать звездного и еще не совсем поломанного форварда. Ставьте Зеттерберга в тройку к Дацюку, и будет вам счастье.

…А еще есть информация, что 23-летний перспективный форвард Андреас Атанасиу (18+11=29 очков в 64 матчах), который никак не может подписать новый договор с «Детройтом», получил предложение об однолетнем контракте в клубе КХЛ.

Ребята-менеджеры, осторожнее там. Вы так сборную Канады перед Олимпиадой усилите.

3. МАТЧ ДНЯ

Какая игра из вчерашних зацепила меня больше всего?

Очень хороши были три гола «Авангарда» за 111 секунд в ворота рижского «Динамо» (3:1). Особенно этот:

Но я бы отметил победу «Нефтехимика» над «Амуром» (2:0) и гол в большинстве Олега Пигановича, который вернулся, пропустив сезон из-за травмы, и стал капитаном (чуть не написал «Ойлерз»).

А в каком порядке Павел Порядин!





Вообще у тренера Андрея Назарова любой встанет – и пойдет.