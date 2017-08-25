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РФПЛ. 8-й тур. «Анжи» - «Уфа» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей восьмого тура чемпионата России.

Матч

Анжи - Уфа

Место и дата

25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Арсенал - Амкар

Место и дата

26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Тосно

Место и дата

26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - Урал

Место и дата

26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак

Место и дата

27 августа 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Ахмат

Место и дата

27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Динамо

Место и дата

27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Ростов

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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