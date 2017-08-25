РФПЛ. 8-й тур. «Анжи» - «Уфа» и другие матчи

Букмекеры считают, что у «Анжи» больше шансов на победу, чем у «Уфы»

Сегодня состоится матч восьмого тура чемпионата России между «Анжи» и «Уфой». Букмекеры оценивают шансы команд как примерно равные, но предпочтение отдают хозяевам.