РФПЛ. 8-й тур. «Анжи» - «Уфа» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей восьмого тура чемпионата России.
Матч
Место и дата
25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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