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Сергей Харитонов: Я уважаю Макгрегора, но в бою с Мэйвезером шансов у него нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- Я уважаю обоих спортсменов, но 99,9% шансов на победу на стороне Мэйвезера. Макгрегор сможет удивить, только если сделает рассечение или запрещенный прием. Я уважаю его, как спортсмена, в ММА он добился результата, привлек внимание зрителей, но в этом бою шансов у него нет, - передает слова Харитонова «Р-Спорт».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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