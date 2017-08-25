Сергей Харитонов: Я уважаю Макгрегора, но в бою с Мэйвезером шансов у него нет

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- Я уважаю обоих спортсменов, но 99,9% шансов на победу на стороне Мэйвезера. Макгрегор сможет удивить, только если сделает рассечение или запрещенный прием. Я уважаю его, как спортсмена, в ММА он добился результата, привлек внимание зрителей, но в этом бою шансов у него нет, - передает слова Харитонова «Р-Спорт».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.