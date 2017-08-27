Скончался бессменный тренер Григория Дрозда Сергей Васильев
Источник: «Советский спорт»Комментарии
26 августа не стало известного российского тренера, бессменного наставника экс-чемпиона WBC в первом тяжелом весе Григория Дрозда, Сергея Николаевича Васильева.
Ему шел 71 год.
«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Сергея Васильева.
Григорий Дрозд на профессиональном ринге одержал 40 побед и потерпел 1 поражение. Последний на сегодня поединок он провел в 2015 году.
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