Константин Цзю: Макгрегор – просто болтун, а Мэйвезер ответил за свои слова
Источник: RT на русскомКомментарии
Экс-чемпион мира по боксу в
полусредней весовой категории Константин
Цзю поделился впечатлениями от боя между Флойдом Мэйвезером и Конором
Макгрегором.
«Что ожидал, то и увидел. Флойд доминировал на протяжении всего поединка. Так и должно было произойти. Ребята сделали все, чтобы продать бой. Макгрегор до поединка обещал нокаутировать Мэйвезера в первых раундах, но за свои слова он не ответил. Ирландец просто болтун.
Треш-ток? Такая практика существует во многих видах спорта. Конор за словом в карман не лезет. А вот Флойд сделал то, что обещал. Он за свои слова ответил. Я, например, предпочитаю говорить то, что могу сделать», - цитирует Цзю RT.
Напомним, бой завершился победой Мэйвезера техническим нокаутом
в десятом раунде.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически