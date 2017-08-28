Константин Цзю: Макгрегор – просто болтун, а Мэйвезер ответил за свои слова

Экс-чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории Константин Цзю поделился впечатлениями от боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«Что ожидал, то и увидел. Флойд доминировал на протяжении всего поединка. Так и должно было произойти. Ребята сделали все, чтобы продать бой. Макгрегор до поединка обещал нокаутировать Мэйвезера в первых раундах, но за свои слова он не ответил. Ирландец просто болтун.

Треш-ток? Такая практика существует во многих видах спорта. Конор за словом в карман не лезет. А вот Флойд сделал то, что обещал. Он за свои слова ответил. Я, например, предпочитаю говорить то, что могу сделать», - цитирует Цзю RT.

Напомним, бой завершился победой Мэйвезера техническим нокаутом в десятом раунде.