Илья Авербух: Олимпиада – время выстреливающих

Хореограф Илья Авербух в интервью «Советскому спорту» не исключил возможности появления новых имен в российском женском одиночном катании.

- Насколько велик шанс того, что в олимпийском сезоне в женском одиночном катании у нас неожиданно появится новое имя? Например, Алина Загитова выиграет чемпионат России и поедет на Олимпиаду.

- Я абсолютно не исключаю такой возможности. Я также вижу, как Алина тренируется вместе с Женей, можно сказать, что они работают в спарринге. Загитова находится в очень хорошей форме и я вообще думаю, что вся борьба будет между этими двумя девушками. Олимпиада – это время «выстреливающих». Мы можем вспомнить Тару Липински, Сару Хьюз и даже нашу Юлию Липницкую – их победы были неожиданными, - сказал Авербух.