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Андрей Червиченко: Гинер хочет уйти красиво, на пике

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-президент футбольного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гинер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.

– Продажа Гинером ЦСКА – вполне себе вероятна. На это его подталкивает ситуация в стране, которая не располагает к тому, чтобы владеть футбольным клубом. Уж очень это на сегодняшний день затратная часть. Доходы, как вы понимаете, у всех снизились. И в принципе наверху у нас остаются владельцы крупных корпораций. Неудивительно, что люди за свой счет не хотят продолжать пусть и очень красивую, но все-равно, на мой взгляд, слишком дорогостоящую историю. Евгений Леннорович просто не хочет падать ниже того, чего он добился. В этой ситуации, конечно, лучше красиво уйти на пике, чем куда-то там опускаться с командой.

Я слышал историю о том, что якобы у него накрылся бизнес на Украине. Но я так понимаю, что энергетический бизнес сильно завязан на России. И он, будучи россиянином в глазах украинцев, не имеет зеленой дорожки и тех благ, которые были раньше.

В данный момент бренд ЦСКА не такой массовый, как «Спартак». Но, с другой стороны, за последние 10 лет армейцы – самая заслуженная команда. По количеству кубков и чемпионств они все равно опережают «Зенит». Последнее попадание в Лигу чемпионов тоже было неплохим. Возвращаясь к теме, все-таки скажу, что Гинеру лучше продать ЦСКА, чем влачить проблемное существование, – сказал эксперт.

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