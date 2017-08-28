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Игорь Лебедев: Продать ЦСКА Гинер решил из-за скандала с судейством в РФПЛ

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гинер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.

– Я не видел пока официальной информации на этот счет. Но я не исключаю, что это так и есть. К сожалению, спорт в целом и футбол в частности – неприбыльное занятие в нашей стране. Все профессиональные клубы, которые спонсируются за счет их владельцев, либо существуют за счет крупных корпораций (будь то «Спартак», «Локомотив», ЦСКА или «Зенит») пока что особой прибыли не приносят. И, видимо, Евгению Ленноровичу надоело вкладывать в это дело свои деньги. А может быть, после матча с «Ахматом» он устал от судейского беспредела и не видит другого способа бороться с этим, как просто продать клуб.

Его проблемы в украинском бизнесе тоже является определенным аргументом в пользу этого. Потому что, когда у владельца дела экономически обстоят хорошо, клуб не является такой большой нагрузкой. К примеру, «Газпром» не собирается избавляться от «Зенита», и мы видим, какие они делают громкие приобретения. Поэтому, видимо, действительно есть какие-то проблемы с бизнесом. Может, это и связано с ухудшением отношений с Украиной, мне сложно сказать. Но то, что подобное может быть, действительно факт.

Могу сказать, что это тяжело скажется на самом клубе. Во-первых, я не уверен, что Гинер быстро найдет покупателя, потому что приобретать убыточный бизнес мало кто согласится. Обратится по старой русской традиции к президенту России за помощью не получится, потому как это не государственный вопрос. Во-вторых, если даже у Евгения Ленноровича возникнет желание продать, то вряд ли он будет сейчас делать серьезные финансовые вливания. А это значит, что в ЦСКА не будет больше никакого усиления, не будет смены главного тренера, при том, что старт был неудачный. Плюс я не уверен, что армейцы добьются каких-либо результатов в Лиге чемпионов. Поэтому если Евгений Леннорович принял это решение осознано и действительно работает в этом направлении, то до тех пор, пока не произойдет смена руководства, ЦСКА ждет финансовая стагнация, – сказал Лебедев.

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