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Александр Кожевников: Мы не можем набрать 500 качественных игроков для 21 российского клуба

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал планы КХЛ по дальнейшему сокращению лиги.

- На прошлой неделе лидеры КХЛ подтвердили свои планы летом-2018 вывести из лиги еще три клуба. Ваш комментарий.
- По большому счету эту идею считаю правильной. К сожалению, при нынешнем состоянии дел в отечественном хоккее мы не можем набрать 500 качественных игроков для 21 российского клуба высшего эшелона. Все-таки те события, которые разворачивались на стыке веков, многое в нашем хозяйстве разрушили, да и его восстановление, скажем прямо, идет не быстро. В общем с КХЛ в данном вопросе не поспоришь - нужно увеличивать конкуренцию за рабочие места, поднимать средний уровень лиги. Другое дело, что, может быть, имеет смысл осуществлять сокращения более плавно. То есть предстоящим летом переводить в ВХЛ не три клуба, а два или один. Хотя это тоже дискуссионный вопрос, - сказал Кожевников.

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