ЦСКА обменял в «Металлург» Пивцакина, получив Шуленина

ЦСКА и «Металлург» (Магнитогорск) совершили обмен, в результате которого в уральскую команду переходит защитник Никита Пивцакин, а в Москву переезжает игрок обороны Дмитрий Шуленин, сообщается на официальном сайте армейцев.

26-летний Пивцакин - воспитанник омского хоккея, выступавший за «Авангард» семь сезонов. В этом сезоне он выходил на лед в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, очков не набрал.

21-летний Шуленин не провел в нынешнем сезоне ни одной игры.