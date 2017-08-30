Петерис Скудра: Умудрились сами проиграть «Барысу»
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал гостевое поражение от «Барыса» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот, такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У «Барыса» те моменты, которые были, - видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между «Торпедо» и «Барысом», - сказал специалист.
Матч
Барыс - Торпедо - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Жайлауов (Сен-Пьер, Тривино), 8:49 (1:0 - бол.). Баранцев (Дугин, Еглич), 24:24 (1:1 - бол.). Диц (Доус, Даллмэн), 37:09 (2:1). Григорьев (Галузин), 53:04 (2:2 - бол.). Доус (Фрэттин), 54:08 (3:2). Даллмэн 59:58 (4:2).
Место и дата
30 августа 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция