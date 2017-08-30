Петерис Скудра: Умудрились сами проиграть «Барысу»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал гостевое поражение от «Барыса» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот, такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У «Барыса» те моменты, которые были, - видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между «Торпедо» и «Барысом», - сказал специалист.