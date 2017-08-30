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«Слован» набрал первые очки в чемпионате, обыграв минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Слован» дома обыграл минское «Динамо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Колби Геноуэй, Андрей Месарош, Михал Ржепик и Радек Смоленяк, у гостей - Александр Павлович и Евгений Ковыршин.

Словацкий клуб набрал первые очки в четырех матчах, белорусская команда потерпела четвертое поражение.

1 сентября «Слован» примет «Сибирь», а «Динамо» днем позже сыграет в Москве со «Спартаком».

Матч

Слован - Динамо Мн - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Павлович (Матерухин), 13:15 (0:1). Геноуэй (Смоленак), 19:59 (1:1). Ковыршин (Шарангович), 31:30 (1:2). Месарош (Геноуэй, Ржепик), 46:09 (2:2). Ржепик (Месарош, Геноуэй), 53:38 (3:2). Смоленак 58:38 (4:2).

Место и дата

30 августа 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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