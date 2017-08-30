«Слован» набрал первые очки в чемпионате, обыграв минское «Динамо»

Петерис Скудра: Умудрились сами проиграть «Барысу» Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал гостевое поражение от «Барыса» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА обменял в «Металлург» Пивцакина, получив Шуленина ЦСКА и «Металлург» (Магнитогорск) совершили обмен, в результате которого в уральскую команду переходит защитник Никита Пивцакин, а в Москву переезжает игрок обороны Дмитрий Шуленин, сообщается на официальном сайте армейцев.