«Слован» набрал первые очки в чемпионате, обыграв минское «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Слован» дома обыграл минское «Динамо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Колби Геноуэй, Андрей Месарош, Михал Ржепик и Радек Смоленяк, у гостей - Александр Павлович и Евгений Ковыршин.
Словацкий
клуб набрал первые очки в четырех матчах, белорусская команда потерпела четвертое поражение.
1 сентября «Слован» примет «Сибирь», а «Динамо» днем позже сыграет в Москве со «Спартаком».
Матч
Слован - Динамо Мн - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Павлович (Матерухин), 13:15 (0:1). Геноуэй (Смоленак), 19:59 (1:1). Ковыршин (Шарангович), 31:30 (1:2). Месарош (Геноуэй, Ржепик), 46:09 (2:2). Ржепик (Месарош, Геноуэй), 53:38 (3:2). Смоленак 58:38 (4:2).
Место и дата
30 августа 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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