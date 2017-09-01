Представитель РФПЛ: В РФПЛ еще приедут игроки, некоторым не ответили на заявки

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о закрытии летнего трансферного окна для России.

- Все прошло спокойно, в рабочей обстановке. Никаких сюрпризов, если их ждали, не произошло. Никаких громких трансферов. Смолов и Дзюба никуда не перешли.

- Насколько активнее были клубы в последний трансферный день?

- Была тишина. Возможно сказалась электронная заявка. Не нужно приезжать в офис, готовить карточку футболиста. Все прошло тихо, мы все данные закладывали в электронную базу. Все клубы довольны электронными дозаявками.

- Каких переходов было больше?

- Внутренних конечно больше, чем международных.

- Есть ли трансферы, сделка по которым разрешится в ближайшие дни?

- Да, если заявка была отправлена в другую страну. Например, «Ростов» такую заявку одну сделал, кто-то еще. Уже не помню, какие там клубы в списке. Ровно в полночь программа закрывается.

Как показывает практика, из таких «подвисших» сделок успешно переходят в новые клубы пара-тройка футболистов, не больше. В пятницу в рабочем режиме будем разбираться с этими бумагами.

- Сколько есть времени у клубов?

- Еще 20 дней, чтобы предоставить все документы. А у свободных агентов есть 30 дней, чтобы официально заявиться в новую команду.