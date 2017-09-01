Гассиев проведет бой с Влодарчиком 21 октября

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев проведет бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком 21 октября. Поединок состоится в США.

На счету Гассиева 24 победы (17 досрочно) и ни одного поражения. В активе Влодарчика 53 победы (37 досрочно), 3 поражения и 1 ничья.

Напомним, что их встреча пройдет в рамках Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Ранее стали известны даты других четвертьфинальных поединков. Александр Усик и Марко Хук встретятся 9 сентября, Юниер Дортикос и Дмитрий Кудряшов — 23 сентября, а Майрис Бриедис и Майк Перес — 30 сентября.