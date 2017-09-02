«Зенит» потратил на трансферы больше всех в РФПЛ

«Зенит» потратил на трансферы больше, чем все остальные клубы РФПЛ вместе взятые.

Клубы Российской футбольной премьер-лиги потратили на летнюю трансферную кампанию рекордную за последние четыре года сумму - 124,1 миллиона евро. При этом потрачено ими было больше денег, чем заработано. Такие выводы можно сделать из анализа данных портала Transfermarkt.de.

68% от общей суммы пришлось на долю поддерживаемого «Газпромом» санкт-петербургского «Зенита». Невская команда, раздосадованная двумя кряду невыходами в Лигу чемпионов, решила капитально вложиться в обновление состава.

Коллектив пополнили пятеро представителей Аргентины, самый известный из которых, Паредес, обошелся «Зениту» в 23 млн евро - рекорд летнего окна. Питерцы закупились соотечественниками Лионеля Месси на 71 млн, еще на 14 млн были приобретены шестеро футболистов на внутреннем рынке.

Примерно столько же «Зенит» потратил летом 2012-го, когда купил Халка и Витселя. А теперь приобретал игроков на деньги, полученные от продажи своих звезд.

Единственным клубом, не подписавшим летом ни одного футболиста, оказался московский ЦСКА.