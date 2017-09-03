Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург3 : 2 ББарыс
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Футбол  Венгрия- : -Португалия
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия3 : 1Болгария
Волейбол  Германия0 : 0Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Скабелка: Поражение от «Витязя» могу принять на свой счет – не удалось мне подготовить команду

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:6).

- «Витязь» с победой, здорово играли. Могу это поражение принять на свой счет – не удалось мне подготовить команду. Мы знали, что соперник будет мощно начинать, и они действительно очень хорошо стартовали. Больше особо говорить нечего. Возьму это поражение на себя, а остальное – наша внутренняя кухня, - приводит слова Скабелки пресс-служба омского клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Белов: Хотелось реабилитироваться за первое домашнее поражениеГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от победы своей команды над омским «Авангардом» (6:2).Артис Аболс: Безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовалсяГлавный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).Игорь Никитин: Не скажу, что резко сбавили во втором периодеПосле победы над «Сибирью» (3:1) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не согласился, что его команда сбавила обороты после первого периода.«Авангард» потерпел второе поражение кряду, уступив «Витязю»«Витязь» дома обыграл «Авангард» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншем«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншемЦСКА гарантировал себе победу уже в первом периоде. Продлив успешную серию до четырех матчей. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд.
Футбол
Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резерв
Футбол
Руслан Нигматуллин: Пять дебютантов этой сборной точно попадут в основной созыв
Футбол
Матч Россия - «Динамо» посетили 15980 зрителей
Футбол
Вандерсон: Эта сборная России не слабее первой
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Андрей Скабелка
Андрей Скабелкавсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости