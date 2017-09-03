Андрей Скабелка: Поражение от «Витязя» могу принять на свой счет – не удалось мне подготовить команду

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:6).

- «Витязь» с победой, здорово играли. Могу это поражение принять на свой счет – не удалось мне подготовить команду. Мы знали, что соперник будет мощно начинать, и они действительно очень хорошо стартовали. Больше особо говорить нечего. Возьму это поражение на себя, а остальное – наша внутренняя кухня, - приводит слова Скабелки пресс-служба омского клуба.