Валерий Белов: Хотелось реабилитироваться за первое домашнее поражение

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от победы своей команды над омским «Авангардом» (6:2).

- Благодарю за поздравление. Что касается игры, то мы очень серьезно готовились, играли с большим желанием и отдачей: хотелось реабилитироваться за первое домашнее поражение. В первом домашнем матче мы были немного скованны, а здесь нам помогли быстрые голы. Команда раскрепостилась, и если раньше многое не получалось, то сегодня как раз наоборот. Поэтому хотим пожелать нашим болельщикам, чтобы планку не опускали – так же заполняли дворец, так же болели. Для нас это очень важно. Будем стараться их радовать, - приводит слова Белова пресс-служба омского клуба.