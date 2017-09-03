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Андре Петерссон: Сегодня на льду не было ощущения, что «Авангард» играл как единая команда

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:6).

- Очевидно, мы не были готовы - противник мощно начал и быстро забросил. Нам пришлось отыгрываться. Мы плохо отыграли в большинстве, не лучше было и меньшинство, да и в расстановке «5 на 5» тоже показали себя неважно. В целом сыграли сегодня плохо.

Был ли серьезный разговор в раздевалке после игры? Да, и я думаю, что нам необходимо играть слаженней, придерживаться общей стратегии. Сегодня на льду не было ощущения, что мы играли как единая команда. Мы знали, как мы должны играть, но не выполнили это задание на 100%, от этого и пострадали, - приводит слова Петерссона пресс-служба омского клуба.

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