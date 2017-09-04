Вадим Епанчинцев: Фамилии на майках СКА на мою команду повлияли

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче со СКА – 0:5.

- Очень робкое начало. Слишком многое позволили сопернику. И в атаке, и в средней зоне, и в обороне. Не было контроля шайбы, гости нас переигрывал. Уступили и в движении, и в мастерстве. Вроде и разбирали армейцев. Но, видимо, фамилии на майках СКА на моих ребят повлияли. Особенно гол в раздевалку второй плюс травма вратаря не позволили нам дать чемпиону полноценный отпор.