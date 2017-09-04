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Олег Знарок: Сборную в голове держим, но пока эта бригада большинства – для клуба

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Спартаком» - 5:0.

- Более менее хорошая игра получилась, - отметил после матча Знарок. - Хорошо настроились, действовали по заданию. В общем, все молодцы, всем спасибо.

- Александр Барабанов перешел в первое звено. С чем связана эта рокировка?
- Просто хотели посмотреть новое сочетание. Вот они два гола и забили.

- В бригаде на большинство у вас выходят четыре форварда. И все – уровня сборной. Ковальчук, Дацюк, Гусев, Плотников. Это чисто клубный вариант или заготовка для национальной команды?
- Сборную в голове, конечно, тоже держим. Но пока ребят в клубе проверяем. Получается у них пока через раз? Ну если бы они постоянно забивали, мы бы тут… (Знарок засмеялся, не закончив фразы)


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