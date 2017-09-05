Игорь Захаркин: Не получилась игра в обороне
После поражения от ЦСКА (0:5) главный тренер «Югры» Игорь Захаркин объяснил причины неудачи.
- Не совсем получилась игра в обороне, - посетовал после финальной сирены Захаркин. – Пропустили легкие голы из-под ворот, накопилась усталость, но в храбрости ребят упрекнуть не могу, ложились под шайбу, когда исход игры был ясен.
- Почему не играет ваш американский форвард?
- Потому что его характеристики на бумаге оказались куда лучше, чем в игре. Скорее всего, мы с ним расстанемся. Однако команду ждет усиление. Уже есть фамилии в шорт-листе.
- Довольны ли вы форвардом-новичком Максимом Пестушко?
- Он старается, но пока ему трудно. Ведь Максим проходил предсезонную подготовку не с нами.
Матч
ЦСКА - Югра - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Окулов (Кузьменко, Светлаков), 6:08 (1:0). Бурдасов (Григоренко, Любимов), 11:29 (2:0). Григоренко (Бурдасов, Робинсон), 14:13 (3:0). Попов (Петров, Ожиганов), 24:23 (4:0). Петров (Светлаков), 35:21 (5:0).
Место и дата
05 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция