Игорь Захаркин: Не получилась игра в обороне

После поражения от ЦСКА (0:5) главный тренер «Югры» Игорь Захаркин объяснил причины неудачи.

- Не совсем получилась игра в обороне, - посетовал после финальной сирены Захаркин. – Пропустили легкие голы из-под ворот, накопилась усталость, но в храбрости ребят упрекнуть не могу, ложились под шайбу, когда исход игры был ясен.

- Почему не играет ваш американский форвард?

- Потому что его характеристики на бумаге оказались куда лучше, чем в игре. Скорее всего, мы с ним расстанемся. Однако команду ждет усиление. Уже есть фамилии в шорт-листе.

- Довольны ли вы форвардом-новичком Максимом Пестушко?

- Он старается, но пока ему трудно. Ведь Максим проходил предсезонную подготовку не с нами.