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Андрей Будогосский: Эксплуатация видоповторов обойдется в 15 млн евро

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о перспективах системы видоповторов в российском футболе.

Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год. Вот когда возникла ситуация в матче «Амкар» - «Зенит» (прошлый сезон), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба - я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент. Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной , потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

Ну вот пример. Мы поставим систему в «Краснодаре» у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?


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