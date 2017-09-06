Владимир Воробьев: Очень рад, что удалось победить в моем родном городе
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев – о
победе над «Северсталью» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Серьезно готовились к сегодняшнему матчу, разбирали соперника, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Северстали». – Мы знали, что они победили в двух последних встречах. Тем более, что с «Северсталью» мы очень тяжело играем.
К сожалению, у нас немного не получилось начало: допускали
много ошибок, неправильно играли в средней зоне. Благодарен ребятам за
характер: потом мы сыграли здорово и смогли вытащить матч. Где-то мы вытерпели,
где-то нам повезло. Я очень рад, что нам удалось победить в моем родном городе.
– Владимир
Анатольевич, ваша тренерская карьера начиналась в Череповце, и сегодня вы здесь
впервые в роли главного тренера команды. Была дополнительная принципиальность
для Вас лично?
– Я и карьеру игрока тоже здесь начинал (улыбается). Конечно, да. У меня в Череповце много друзей и родственников, родители тоже здесь.
Матч
Северсталь - Динамо - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы:
Бумагин (Чернов, Кагарлицкий), 9:07 (1:0). Казионов (Хиетанен, Вишневский), 9:32 (1:1). Брюквин (Кутейкин, Алексеев), 33:43 (1:2). Тарасов (Подшендялов, Зайцев), 50:41 (1:3). Алексеев 55:13 (1:4). Подшендялов (Артюхин, Яковлев), 58:09 (1:5).
Место и дата
06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция