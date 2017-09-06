Владимир Воробьев: Очень рад, что удалось победить в моем родном городе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев – о победе над «Северсталью» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Серьезно готовились к сегодняшнему матчу, разбирали соперника, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Северстали». – Мы знали, что они победили в двух последних встречах. Тем более, что с «Северсталью» мы очень тяжело играем.

К сожалению, у нас немного не получилось начало: допускали много ошибок, неправильно играли в средней зоне. Благодарен ребятам за характер: потом мы сыграли здорово и смогли вытащить матч. Где-то мы вытерпели, где-то нам повезло. Я очень рад, что нам удалось победить в моем родном городе.

– Владимир Анатольевич, ваша тренерская карьера начиналась в Череповце, и сегодня вы здесь впервые в роли главного тренера команды. Была дополнительная принципиальность для Вас лично?

– Я и карьеру игрока тоже здесь начинал (улыбается). Конечно, да. У меня в Череповце много друзей и родственников, родители тоже здесь.