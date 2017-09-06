Вадим Епанчинцев: Для победы нам не хватило отдыха, теряли концентрацию
Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Йокерита» (3:4) и окончание восьмиматчевой серии своей команды на старте чемпионата.
- Нам для победы не хватило, как раз свежести, - отметил Вадим Епанчинцев. - Соперники вот жалуются на недельный перерыв. А нам наоборот отдыха не хватило. Из-за этого возникали моменты, когда игроки теряли концентрацию. Четвертый решающий гол вот как раз из-за глупой ошибки пропустили. Сейчас у команды будет полтора дня выходных. Отпустим их наконец с семьями пообщаться.
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