Александр Гулявцев: Счет 1:5 не отражает хода всего матча

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о поражении от московского «Динамо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Да, сегодня счет 1:5, но он не отражает хода всего матча, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Потому что, я считаю, первые два периода мы провели очень хорошо. Во второй двадцатиминутке имели много моментов, проводили хорошие позиционные атаки, но не удалось забить. А с одним голом выиграть тяжело – реализация оставляет желать лучшего.

Если говорить в целом по игре, то мы уступили в борьбе на своем пятаке. Защитники «Динамо» набрасывали, а мы оставляли игрока за спиной и пропускали голы. А четвертую и пятую шайбу вы видели сами.

Но я сказал ребятам, чтобы не вешали носа. Впереди очень хорошие соперники. Будем настраиваться и готовиться к матчам с ними.