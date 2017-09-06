Александр Гулявцев: Счет 1:5 не отражает хода всего матча
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о поражении
от московского «Динамо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Да, сегодня счет 1:5, но он не отражает хода всего матча, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Потому что, я считаю, первые два периода мы провели очень хорошо. Во второй
двадцатиминутке имели много моментов, проводили хорошие позиционные атаки, но
не удалось забить. А с одним голом выиграть тяжело – реализация оставляет
желать лучшего.
Если говорить в целом по игре, то мы уступили в борьбе на
своем пятаке. Защитники «Динамо» набрасывали, а мы оставляли игрока за спиной и
пропускали голы. А четвертую и пятую шайбу вы видели сами.
Но я сказал ребятам, чтобы не вешали носа. Впереди очень хорошие соперники. Будем настраиваться и готовиться к матчам с ними.
Матч
Северсталь - Динамо - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы:
Бумагин (Чернов, Кагарлицкий), 9:07 (1:0). Казионов (Хиетанен, Вишневский), 9:32 (1:1). Брюквин (Кутейкин, Алексеев), 33:43 (1:2). Тарасов (Подшендялов, Зайцев), 50:41 (1:3). Алексеев 55:13 (1:4). Подшендялов (Артюхин, Яковлев), 58:09 (1:5).
Место и дата
06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция