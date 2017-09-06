Дмитрий Юдин: Первый гол за «Спартак»? Я даже шайбу на память брать не стал

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин прокомментировал поражение от «Йокерита» - 3:4 и свой первый гол за красно-белых.

- Первый гол за «Спартак»? Давайте все личное подальше уберем. Для нас главное – команда. Я даже шайбу на память брать не стал.

- Вы так расстроены тем, что не смогли выстоять против «Йокерита» в меньшинстве?

- Для нас это станет хорошим уроком. Посмотрели, как сильный соперник лишнего разыгрывает. Разберем свои промахи и сделаем выводы. В первом голе и моя вина есть – неправильно расположился.

- Сказался на результате факт, что вы в восьмом матче через день попали на свежий «Йокерит»?

- Конечно, организм не обмануть. Как себя не настраивай, график у нас на старте получился тяжелый. Зато теперь у нас есть время подготовиться к следующему циклу. Может, позже и мы попадем свежими на уставшего соперника.