Александр Лукашенко: «Динамо» (Минск)? Стыдно смотреть, как катаются на коньках
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко раскритиковал выступление «Динамо» (Минск) в регулярном
чемпионате КХЛ.
«Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках», – приводит БЕЛТА слова главы государства.
Напомним, минское «Динамо» стартовало в сезоне с шести поражений подряд. Накануне команда под руководством канадского тренера Горди Дуайера одержала первую победу, выиграв в гостях у «Сочи» (4:2).
В итоге «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции. Следующий матч «зубры» проведут 8 сентября в гостях с «Торпедо».
Матч
ХК Сочи - Динамо Мн - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Цветков (Морозов), 2:25 (1:0). Китаров (Коробов, Кулаков), 31:15 (1:1). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 32:06 (1:2). Щегольков (Цветков, Лапенков), 34:09 (2:2 - бол.). Клинкхаммер 46:51 (2:3). Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 (2:4).
Место и дата
06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция