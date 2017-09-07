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Александр Лукашенко: «Динамо» (Минск)? Стыдно смотреть, как катаются на коньках

Источник:  БелТАКомментарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление «Динамо» (Минск) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках», – приводит БЕЛТА слова главы государства.

Напомним, минское «Динамо» стартовало в сезоне с шести поражений подряд. Накануне команда под руководством канадского тренера Горди Дуайера одержала первую победу, выиграв в гостях у «Сочи» (4:2).

В итоге «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции. Следующий матч «зубры» проведут 8 сентября в гостях с «Торпедо».

Матч

ХК Сочи - Динамо Мн - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы:

Цветков (Морозов), 2:25 (1:0). Китаров (Коробов, Кулаков), 31:15 (1:1). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 32:06 (1:2). Щегольков (Цветков, Лапенков), 34:09 (2:2 - бол.). Клинкхаммер 46:51 (2:3). Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 (2:4).

Место и дата

06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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