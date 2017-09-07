Александр Лукашенко: «Динамо» (Минск)? Стыдно смотреть, как катаются на коньках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление «Динамо» (Минск) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках», – приводит БЕЛТА слова главы государства.

Напомним, минское «Динамо» стартовало в сезоне с шести поражений подряд. Накануне команда под руководством канадского тренера Горди Дуайера одержала первую победу, выиграв в гостях у «Сочи» (4:2).

В итоге «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции. Следующий матч «зубры» проведут 8 сентября в гостях с «Торпедо».