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РФПЛ. 9-й тур. «Амкар» примет ЦСКА и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 9-го тура российской премьер-лиги.

РФПЛ
9-й тур

Матч

Амкар - ЦСКА

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

Тосно - Анжи

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Арсенал

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Матч

Динамо - Зенит

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Краснодар

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Ахмат - Локомотив

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Урал - СКА-Хабаровск

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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