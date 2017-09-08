РФПЛ. 9-й тур. «Амкар» примет ЦСКА и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 9-го тура российской премьер-лиги.
РФПЛ
9-й тур
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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