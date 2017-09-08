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«Манчестер Юнайтед» и Моуринью могут начать переговоры о новом контракте в ноябре

Источник:  The TelegraphКомментарии

«Манчестер Юнайтед» может начать переговоры о продлении контракта с главным тренером Жозе Моуринью уже в ноябре. При этом подписание соглашения не стоит ждать раньше следующего лета.

Результат команды в нынешнем сезоне станет определяющим в вопросе нового контракта с Моуринью. Но чтобы обеспечить плавное завершение сделки к лету, в клубе рассчитывают начать обсуждение договора еще до Рождества. В «Манчестер Юнайтед» не хотели бы, чтобы в случае успешного выступления команды, Моуринью начинал следующий сезон с завершающимся через год контрактом.

Отметим, что предшественники 54-летнего португальца – Дэвид Мойес и Луи ван Гал – не задерживались на «Олд Траффорде» больше чем на два года.

В трех стартовых турах премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков, одержав победы с общим счетом 10:0.

В четвертом туре 9 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях со «Сток Сити». Начало – 19:30 (мск).

Матч

Сток Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 сентября 19:30, Британия, Онлайн-трансляция

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