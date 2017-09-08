«Манчестер Юнайтед» и Моуринью могут начать переговоры о новом контракте в ноябре
«Манчестер Юнайтед» может
начать переговоры о продлении контракта с главным тренером Жозе Моуринью уже в
ноябре. При этом подписание соглашения не стоит ждать раньше следующего лета.
Результат команды в нынешнем сезоне станет определяющим в вопросе нового контракта с Моуринью. Но чтобы обеспечить плавное завершение сделки к лету, в клубе рассчитывают начать обсуждение договора еще до Рождества. В «Манчестер Юнайтед» не хотели бы, чтобы в случае успешного выступления команды, Моуринью начинал следующий сезон с завершающимся через год контрактом.
Отметим, что предшественники 54-летнего португальца – Дэвид Мойес и Луи ван Гал – не задерживались на «Олд Траффорде» больше чем на два года.
В трех стартовых турах премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков, одержав победы с общим счетом 10:0.
В четвертом туре 9 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях со «Сток Сити». Начало – 19:30 (мск).
Матч
Место и дата
09 сентября 19:30, Британия, Онлайн-трансляция