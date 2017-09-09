Илья Воробьев: Просили команду сыграть поглубже
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о победе над «Ладой»
(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Удачно повели, забили голы в первых двух периодах, в
третьем играли по счету, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Лады». – Рад за Тимкина и Платонова, которые забили первые шайбы в сезоне.
– Какие изменения сделали при подготовке к матчу, по
сравнению с первой игрой?
– Первые два гола тогда пропустили после прямых атак, поэтому просили команду сыграть поглубже.
Матч
Лада - Металлург Мг - 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Голы:
Тимкин (Платонов, Хабаров), 6:09 (0:1). Мозякин (Коварж), 7:17 (0:2). Филатов (Бочаров, Геноуэй), 9:41 (1:2). Эллисон (Денисов), 21:58 (1:3). Филиппи (Эллисон, Осала), 27:49 (1:4). Геноуэй (Новотны, Белоусов), 34:00 (2:4). Платонов (Филиппи), 37:03 (2:5). Сотниекс (Валуйский), 49:06 (3:5).
Место и дата
08 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция