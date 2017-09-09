Илья Воробьев: Просили команду сыграть поглубже

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о победе над «Ладой» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Удачно повели, забили голы в первых двух периодах, в третьем играли по счету, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Лады». – Рад за Тимкина и Платонова, которые забили первые шайбы в сезоне.

– Какие изменения сделали при подготовке к матчу, по сравнению с первой игрой?

– Первые два гола тогда пропустили после прямых атак, поэтому просили команду сыграть поглубже.