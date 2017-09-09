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Артис Аболс: Я неправильно подготовил команду ко встрече с «Металлургом»

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Металлурга» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Наверное, я неправильно подготовил команду ко встрече с «Металлургом», – приводит слова Аболса официальный сайт «Лады». – В первой игре с ним, поведя 4:3, мы испугались, что можем выиграть, поэтому робко действовали в концовке, пропустили две шайбы и уступили.

 На этот же раз мы слишком верили в то, что можем победить - сразу побежали забивать, в первой же смене пропустили выход «2 в 1», хорошо, что успели вернуться назад. В целом в матче очень плохо сыграли в обороне. Но хорошо, что не сдавались, бились до конца.

Матч

Лада - Металлург Мг - 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

Голы:

Тимкин (Платонов, Хабаров), 6:09 (0:1). Мозякин (Коварж), 7:17 (0:2). Филатов (Бочаров, Геноуэй), 9:41 (1:2). Эллисон (Денисов), 21:58 (1:3). Филиппи (Эллисон, Осала), 27:49 (1:4). Геноуэй (Новотны, Белоусов), 34:00 (2:4). Платонов (Филиппи), 37:03 (2:5). Сотниекс (Валуйский), 49:06 (3:5).

Место и дата

08 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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