Артис Аболс: Я неправильно подготовил команду ко встрече с «Металлургом»

Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Металлурга» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Наверное, я неправильно подготовил команду ко встрече с «Металлургом», – приводит слова Аболса официальный сайт «Лады». – В первой игре с ним, поведя 4:3, мы испугались, что можем выиграть, поэтому робко действовали в концовке, пропустили две шайбы и уступили.

На этот же раз мы слишком верили в то, что можем победить - сразу побежали забивать, в первой же смене пропустили выход «2 в 1», хорошо, что успели вернуться назад. В целом в матче очень плохо сыграли в обороне. Но хорошо, что не сдавались, бились до конца.