Артис Аболс: Я неправильно подготовил команду ко встрече с «Металлургом»
Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Металлурга»
(3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Наверное, я неправильно подготовил команду ко встрече с
«Металлургом», – приводит слова Аболса официальный сайт «Лады». – В первой игре
с ним, поведя 4:3, мы испугались, что можем выиграть, поэтому робко действовали
в концовке, пропустили две шайбы и уступили.
На этот же раз мы слишком верили в то, что можем победить - сразу побежали забивать, в первой же смене пропустили выход «2 в 1», хорошо, что успели вернуться назад. В целом в матче очень плохо сыграли в обороне. Но хорошо, что не сдавались, бились до конца.
Матч
Лада - Металлург Мг - 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Голы:
Тимкин (Платонов, Хабаров), 6:09 (0:1). Мозякин (Коварж), 7:17 (0:2). Филатов (Бочаров, Геноуэй), 9:41 (1:2). Эллисон (Денисов), 21:58 (1:3). Филиппи (Эллисон, Осала), 27:49 (1:4). Геноуэй (Новотны, Белоусов), 34:00 (2:4). Платонов (Филиппи), 37:03 (2:5). Сотниекс (Валуйский), 49:06 (3:5).
Место и дата
08 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция